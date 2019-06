Sandra Torres, entre la obstinación y el pragmatismo para gobernar Guatemala

Guatemala, 16 jun (EFE).- Años atrás, frente al máximo tribunal del país, una físicamente afectada y quejosa Sandra Torres le aseguraba a los magistrados constitucionales que se había divorciado de su exesposo, el aún presidente Álvaro Colom, para "casarse" con el pueblo de Guatemala.

La estrenada exprimera dama había sorteado todo tipo de obstáculos para aparecer por primera vez en una papeleta electoral: a sus escépticas bases, a un dividido comité ejecutivo del partido de Gobierno que buscaba retener el mando del país y a unos comicios que parecían favorecerla, pese a su imagen lacerada por la opinión pública.

Pero la Corte de Constitucionalidad enmarcó en un fraude de ley su divorcio a días de la convocatoria al proceso electoral del año 2011 y la borró de la boleta dejando al partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) sin candidato presidencial.

Las encuestas la veían en una segunda vuelta contra el general retirado Otto Pérez Molina, pero su sitio tras los comicios fue ocupado por un exdiputado de su partido, el demagogo Manuel Baldizón, que poco pudo hacer ante el militar que proponía "mano dura" y que, tras ser investido como presidente, acabó en prisión señalado de una corrupción sistemática de la que hizo parte.

La obstinación ha marcado la vida de Sandra Torres, que vive su tercer proceso electoral. Esa persistencia que sus seguidores y votantes duros le admiran y que sus críticos, rivales y excompañeros le reprochan como una obsesión.

Porque lejos de luchar por un país diferente y por contrastar al statu quo, o de beneficiar sin ánimo de lucro a "sus pobres", como ha defendido históricamente, Torres ha sido pragmática. Ha negociado con quien sea, con tal de conseguir su objetivo: ponerse la banda presidencial.

En ese pragmatismo, la exprimera dama también ha acumulado poder, como le recuerdan sus más acérrimos críticos y rivales políticos. Un poder que se manifestó al haber sido denunciada por el Ministerio Público un día después de haber sido inscrita para la presente elección, pese a que la investigación en su contra estaba lista meses antes.

Con su inscripción y acreditación de candidata a la Presidencia, Torres obtuvo el derecho de antejuicio (proceso de desafuero), que le valió para eludir el señalamiento de la comisión de posibles delitos electorales en la campaña de 2015.

Supuestamente, no reportó al Tribunal Supremo Electoral una cantidad total de 19,5 millones de quetzales (unos 2,53 millones de dólares) en su calidad de secretaria general de la UNE. Pero tras sortear la acusación y volver al ruedo, se dedicó a negociar y fortalecer su imagen de luchadora, de cercana al pueblo, de adaptable ante el sistema.

"Me aparté de Dios pero gracias a dos amigos que me pastorean me volví a encontrar con Dios, porque hubo un momento que me peleé con él, logré encontrar mi corazón a nuestro señor Jesús, aunque me costó muchísimo porque fue una resistencia muy fuerte", admitió en un foro cristiano de candidatos a la Presidencia.

Pero ese es solo un síntoma de su pragmatismo, asegura su antiguo portavoz de campaña y exsecretario de Comunicación Social del Ejecutivo (2008-2012) Ronaldo Robles, quien describió a la Agencia Efe a la actual candidata como "una mujer con ambición tremenda".

Esa "ambición", que si bien la ha llevado a pasar al balotaje (por segunda vez consecutiva), hizo que "el partido perdiera toda mística y rumbo ideológico para concentrarse en su agenda personalista para tener el poder".

De ahí que durante el actual proceso electoral adaptara su mensaje. En áreas marginales: el regreso de los programas sociales que encabezó como primera dama hace 10 años. En zonas urbanas de clase baja: programas de empleo para jóvenes y personas de más de 40 años. Y ante los más conservadores: Ejército a la calles.

La candidata ha podido situar en el imaginario un Gobierno con identidad social, sin cabida para temas ásperos como el aborto o el matrimonio igualitario, pero con dureza en contra del crimen organizado y una economía agradable a ojos del sector empresarial.

Nacida el 5 de octubre de 1955 en el fronterizo pueblo de Melchor de Mencos, en el departamento norteño de Petén (contiguo a Belice), Sandra vivió de cerca la política con su madre de referente (Teresa Casanova de Torres), como alcaldesa de su localidad.

Con ella aprendió a que "las mujeres valen lo mismo que los hombres y deben superarse", como lo dijo en conmemoración de un Día de las Madres. Con su padre, en cambio, aprendió los valores económicos, siendo un empresario textil, un camino que también siguió ella antes de participar activamente en política.

Acusada de guerrillera desde sus primeras campañas electorales, se ha esforzado en agradarle a un sector social acomodado que la repudia por su "necesidad de protagonismo", como indica un actual colaborador de la UNE que prefiere el anonimato.

Fundadora del partido junto al expresidente Colom, consiguió ser el centro de atención del Gobierno de su exesposo al impulsar, sin descanso, programas sociales como "Mi Familia Progresa" y la "Bolsa Solidaria", incluso respaldados por sus contrincantes y que aún ahora, en 2019, siguen en el imaginario de los desposeídos.

Pese a que una de las máximas líneas de su vida es promover que "el fin justifica los medios", como escribió Maquiavelo, Ronaldo Robles la define como "una mujer que tiene un profundo sentimiento de inferioridad y lo canaliza con un gran complejo de superioridad".

Una "inseguridad" que la ha orillado a defenderse de contrincantes, opositores y hasta de amigos bajo la premisa de que "en política no hay amistades, solo intereses", cuidando que "nadie le hale la alfombra para tirarla".

Robles reconoce que es una "luchadora" y una "trabajadora que busca sin cansancio obtener lo que quiere", como también lo asegura a Efe uno de los diputados de la UNE más cercanos, Carlos Barreda: "Su mayor virtud es su trabajo sistemático y disciplinado".

El mismo Barreda reconoce que en el ámbito político ideológico no es necesariamente de izquierda, sino que es una "política pragmática, con alta sensibilidad y preferencia por los pobres y conservadora en lo ético-moral".

Una "líder", una "disciplinada dirigente" que "tiende a cometer errores cuando actúa con el hígado, aunque eso ha bajado con los años", como sostiene otra fuente de su círculo cercano.

La actual Sandra Torres, la moderada, ha trabajado también por alejarse de la descripción que hizo el exembajador estadounidense Stephen McFarland sobre ella en un cable que filtró Wikileaks en 2010, en el que la definió como una mujer con un carácter "abrasivo" (que causa irritación).

Ahora, frente la elección más atípica de la historia contemporánea de Guatemala, entre el recelo a su imagen política, su antivoto y su fortaleza popular, Sandra Torres intentará rebasar un techo de aceptación que, pese a su acercamiento al empresariado, la ha detenido en su intención de asumir por completo el poder.

Una barrera semejante a la de 2011, cuando cayó ante el paredón constitucional, y de la que se levantó por su obstinación y pragmatismo por la Presidencia.