El PP pide retirar cartel simulando una esquela del exalcalde de O Páramo

Lugo, 17 jun (EFE).- El PPdeG ha solicitado retirar de forma inmediata un cartel que simula una esquela relativa al exalcalde de la localidad Gumersindo Rodríguez, tras 36 años de gobierno.

Rodríguez perdió en los comicios del pasado 26 de mayo derrotado por la formación Todo polo Páramo. "El Ayuntamiento de O Páramo ruega una oración para que no vuelva al poder y la asistencia al acto de celebración que se oficiará, no sé que día ni que hora, delante del Concello de O Páramo. Seguidamente habrá fuegos artificiales y lo que surja. Capilla Ardiente: Campo da Feira. No se recibe duelo ni flores. Los parameses reunidos nunca serán vencidos", recita la esquela.

La portavoz municipal del PPdeG, Verónica Arias, ha pedido al Ayuntamiento "medidas" para retirar el cartel, que figura junto a un ramo de flores, una vela y un lazo negro.

Es "una absoluta falta de respeto hacia una persona que representó durante 36 años a todos" los vecinos de este municipio lucense, según Arias, que calificó de "especialmente grave" este tipo de símbolos en "instalaciones de titularidad municipal".

Arias lamentó que el exalcalde tenga que "vivir ahora una amarga salida" del Ayuntamiento, tras haber podido disfrutar de mayoría absoluta durante varias décadas.