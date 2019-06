El San Pablo Burgos ata al pívot Augusto Lima para una temporada más

Burgos, 17 jun (EFE).- El jugador Augusto Lima ha renovado este lunes su contrato con el San Pablo Burgos para la próxima campaña, con la opción de un año adicional, después del buen papel que el hispano brasileño realizó la temporada pasada, según ha informado el club en un comunicado.

Para el San Pablo, la aportación del jugador fue fundamental desde su llegada al equipo a mitad de temporada no solo en la pista sino también en su unión con la afición.

Lima ha defendido la camiseta burgalesa en 21 partidos con una media de 18 minutos, en los que ha acumulando 7 puntos y 10,4 de valoración. Su labor le ha llevado a ser un destacado en la pintura, con una media de 3,2 rebotes defensivos (2,1 en ataque).

En declaraciones facilitadas por el club, Augusto Lima ha destacado que el proyecto es una de las "principales motivaciones" que le han llevado a la renovación.

"Estos cinco meses que he estado en Burgos me han hecho ver lo grande que es el club", ha afirmado Lima, que ha añadido que le gustan los retos y que no pudo enseñar todo lo que vale.

El hispano brasileño ha confesado además que es "muy ambicioso" y se marca como primer objetivo para el nuevo curso la clasificación para la Liga de Campeones FIBA.

Su renovación se une a la de Goran Huskic hace unos días, lo que supone que el club burgalés ha cerrado la dupla para el juego interior.

A falta de conocer más renovaciones, el club cuenta con otros jugadores con contrato como Bruno Fitipaldo, Ognjen Jaramaz, que vuelve tras cesión; Alex López y Vlatko Cancar, estos dos últimos con opciones de salida, lo cual no garantiza la continuidad de ambos.