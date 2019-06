Mouriño: "No vamos a regalar a Maxi Gómez"

Vigo, 17 jun (EFE).- El presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, afirmó este lunes que su equipo no "regalará" al internacional uruguayo Maxi Gómez, y avisó al Valencia que si quiere hacerse con los derechos del futbolista va a tener que hacer una oferta "que se acerque" a los 50 millones de euros que tiene fijados en su cláusula de rescisión.

"No vamos a regalar a Maxi, y los equipos que lo quieran tienen que empezar a fijarse en su cláusula. A partir de ahí podemos negociar, pero de igual a igual, no de alguien que se considera superior al otro. Si el Valencia quiere hacerse con los servicios de Maxi va a tener que ponerse a la altura de un club como el Valencia", declaró Mouriño a los periodistas.

El máximo accionista del Celta admitió las negociaciones entre ambos clubes, tanto por Maxi Gómez como por Santi Mina, aunque apuntó que ahora mismo existen "bastantes diferencias" entre ambas partes.

"Por mucho acuerdo que diga el Valencia que tiene con Maxi, si no lo tiene con el Celta poco puede hacer. Tanto una operación como otra son muy complicadas, pero ahí estamos peleando", manifestó el dirigente celeste tras asistir a la presentación del Campus Celta-Rubén Blanco en Mos.

El dirigente celeste también aclaró que no harán ninguna locura para cerrar el fichaje de Santi Mina: "Creemos que es un buen jugador, pero no lo incorporaremos a cualquier precio. Tenemos nuestras limitaciones en cuanto a sueldos e inversiones y no lo vamos a incorporar a cualquier precio, esté quien esté enfrente".