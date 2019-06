La Junta Electoral deja vacantes los escaños de Puigdemont, Junqueras y Comín

Madrid, 17 jun (EFE).- La Junta Electoral Central ha avalado este lunes todas las fórmulas de acatamiento de la Constitución que han pronunciado los eurodiputados españoles convocados en el Congreso, por lo que les expedirá las credenciales correspondientes menos a Carles Puigdemont, Antoni Comín y Oriol Junqueras, cuyos escaños quedan vacantes.

Fuentes del organismo electoral han informado que se han dado por válidos los acatamientos de 50 eurodiputados electos, incluido el de la representante de Ahora Repúblicas, la coalición de la que ERC formó parte en las pasadas elecciones al Parlamento de la UE, Diana Riba.

Las fuentes han precisado que su recurso a los "presos políticos" en la fórmula de acatamiento ha suscitado dudas en la Junta Electoral, pero finalmente ha optado por tramitar su credencial.

Tampoco se le dará credencial este lunes al ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, ausente en el proceso del Congreso por razones de agenda. Se le ha convocado el jueves que viene para que prometa o jure el cargo de eurodiputado.

Asimismo, las fuentes han explicado que durante la reunión en la que se han analizado las fórmulas de acatamiento no se ha estudiado el documento que el abogado de Carles Puigdemont y Antoni Comín ha intentado entregar a la Junta al inicio del acto de acatamientos, pero no ha podido hacerlo por no seguir los trámites pertinentes.

No será este lunes, a no ser que el presidente decida en otro sentido, cuando la Junta analice dicha documentación; fuentes de JxCat han indicado que está registrada.

La opción más probable es que se examine la documentación del abogado de los dos dirigentes independentistas durante la reunión del jueves que viene.

En ese papel consta, ha explicado el letrado Gonzalo Boye, una autorización notarial por la que se manifiesta el acatamiento de la Constitución por sus dos representados.

Sin embargo, al no haber procedido a la promesa o jura del cargo en el acto al que se convocaron este lunes a los 54 eurodiputados electos, Puigdemont y Comín no recibirán las credenciales y no podrán estar en la constitución del Parlamento europeo, el 2 de julio en Bruselas.

La Junta Electoral ha decidido dejar sus dos escaños vacantes hasta que se resuelvan los trámites, tal y como consta en el artículo 224.2 de la Ley Electoral, la LOREG.

Lo mismo le ha sucedido a Oriol Junqueras, quien tampoco ha podido acudir por no contar con la autorización del Tribunal Supremo.

Ya en el inicio del acto del Congreso el vicepresidente de la JEC, Eduardo Calvo, se ha encargado de recordar a los eurodiputados electos presentes que debían proceder al acatamiento de la Constitución de modo "incondicionado", incluyendo las opciones del "juro" o "prometo".

Si no lo hicieran, la JEC revisaría luego las fórmulas y decidiría.

Así ha actuado. A puerta cerrada, ha analizado después la grabación del acto y discutido las fórmulas más controvertidas, especialmente la de Diana Riba, quien ha usado expresiones sobre "los presos políticos" y el "retorno de los exiliados".

Sin embargo, no ha impedido que a partir de este lunes a las 16.00 horas pueda recibir la credencial.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha escrito en su cuenta oficial de Twitter su satisfacción por un trámite que convertirá a los socialistas españoles en la delegación más numerosa del grupo socialdemócrata, y por ello, ha recordado los principios por los que lucharán en Europa: un continente más feminista, más cohesionado y más ecologista.