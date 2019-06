Irlanda pide perdón a una expolicía investigada por embarazo extramatrimonial

Dublín, 17 jun (EFE).- El Gobierno irlandés y la Policía nacional (Garda) han pedido perdón a una exagente a la que el Cuerpo sometió a una investigación interna en 1985 por quedarse embarazada tras mantener una relación extramatrimonial con un compañero de trabajo.

El caso fue recogido por los medios, pero no llegaron a identificar a la joven a la que las fuerzas de seguridad y las autoridades estatales dieron un trato vejatorio con pesquisas sobre su vida sexual, su moralidad y su capacidad para ser madre, pues le obligaron a dar a su hijo en adopción.

Un documental de la cadena pública irlandesa RTE puso la pasada semana nombre y apellido a esta víctima de la puritana sociedad de la época, sobre la que la Iglesia católica ejercía un enorme poder.

Majella Moynihan tenía 22 años y estaba soltera cuando un tribunal la investigó por "violar la disciplina" de la Garda, que, en este caso, implicaba mantener relaciones sexuales extramaritales con otro compañero - también soltero - y tener un hijo fuera del matrimonio.

Moynihan fue hallada culpable, pero se libró de la expulsión por la intervención del arzobispo de Dublín Kevin McNamara, quien recomendó a los mandos policiales que no hubiera castigo para evitar que otras agentes que pudieran quedarse embarazadas viajasen al Reino Unido para abortar, una práctica habitual entre las irlandesas hasta su legalización el pasado año.

Tras relatar su historia a la RTE, Moynihan recibió el pasado domingo una disculpa oficial del ministro de Justicia, Charlie Flanagan, y del máximo dirigente de la Garda, Drew Harris.

El político democristiano lamentó que la exagente tuviera que hacer frente a una "experiencia horrible", mientras que el mando policial pidió perdón por la "manera en que fue tratada" y por el "impacto que tuvo para el resto de su vida".

Según ha recordado en el documental, el tribunal inquisitorio le obligó a aportar detalles precisos sobre su relación con el compañero, sobre las fechas de sus encuentros sexuales, sobre su embarazo y sobre sus planes para darlo en adopción.

El bebé fue entregado a una familia de acogida hasta que fue legalmente adoptado en diciembre de 1984.

Durante la investigación, Majella tuvo que airear de manera humillante una historial de su vida íntima antes, durante y después de conocer al citado compañero y padre de la criatura, quien salió más o menos bien parado al recibir únicamente una multa de 90 libras.

A partir de entonces, Moynihan aseguró que vivió traumatizada por este evento, aunque permaneció en el cuerpo durante quince años más, hasta que solicitó la jubilación anticipada.

"Soy una mujer muy fuerte y doy gracias por tener esta fortaleza, pero he trabajado muy duro para lograrlo. He ido a terapia durante años. (El Estado y la Garda) ya no tienen control sobre mí. Ahora soy libre", declaró hoy a un programa de radio de la RTE.