La CNMV alerta sobre entidades no autorizadas para operar en España

Madrid, 17 jun (EFECOM).- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes sobre dos entidades que no figuran inscritas en el preceptivo registro y por ello no están autorizadas para prestar servicios de inversión.

Según una nota del supervisor del mercado, las entidades no autorizadas son hybridserve.com, de Singlebell Ou o Singlebell Ltd, y financiktrade.com, de Financika Ltd.

Para comprobar si una entidad está registrada los inversores pueden dirigirse al número de atención al inversor 900 535 015 o bien consultarlas en la web de la institución. EFECOM