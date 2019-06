Vox cancela negociación con PP Madrid hasta aclarar el pacto del Ayuntamiento

Madrid, 17 jun (EFE).- La candidata de Vox a la Presidencia regional, Rocío Monasterio, ha cancelado este lunes las reuniones que tenía esta tarde con el PP para hablar de programa y de negociación de investidura en la Comunidad de Madrid hasta que no se aclare la situación en el Ayuntamiento de la capital.

En declaraciones a los periodistas en la Asamblea de Madrid, Monasterio ha señalado que "hasta que no se aclare qué es lo que está pasando en el Ayuntamiento de Madrid no tiene sentido seguir avanzando en la Comunidad de Madrid".

"Hay un contrato entre el PP y Vox que contempla una coalición de Gobierno y que incluye concejalías de Gobierno para Vox y además una proporción en presupuesto, y eso es lo que se firmó el viernes por la noche", ha explicado.

Monasterio ha indicado que Vox lo único que está haciendo es exigir que se cumpla la parte del contrato que el PP ha firmado con Vox y "hasta que esto no se aclare no tiene mucho sentido seguir avanzando con otras negociaciones".

Ha asegurado que su partido siempre estará con la mano tendida hacia aquellos que quieran ser sus "socios" y que "cumplan los acuerdos".

"Hasta que no se cumpla lo pactado entre el PP y Vox no tiene sentido seguir avanzando con otras negociaciones. ¿Qué sentido tiene avanzar con unas negociaciones para firmar un acuerdo si luego esos acuerdos no se cumplen? Estaríamos perdiendo el tiempo ambas partes", ha apuntado.

Monasterio ha remarcado que Vox se comprometió a no filtrar el documento suscrito con el PP en el Consistorio madrileño y que cumplirá con este compromiso, aunque ha afirmado que el acuerdo incluye concejalías de Gobierno.

"El alcalde (José Luis Martínez-Almeida) tiene que decidir qué concejalías pueden ser. Nosotros tampoco pretendemos andar exigiendo y detallando todo", ha agregado.

Ha precisado que Vox lleva semanas intentando sentarse con Ciudadanos, pero la formación naranja no se sienta con Vox a firmar acuerdos.

"Nos encantaría poder sentarnos en una mesa a tres, con Ciudadanos, el PP y Vox, pero necesitamos socios que tengan capacidad de negociación, flexibilidad y capacidad de ceder por las tres partes, también por la parte de Vox", ha resaltado.

Ha hecho hincapié en la necesidad de contar con "socios fiables", que "cuando firman un acuerdo lo cumplan".

"Nosotros, por nuestra parte, cuando firmamos un acuerdo nos comprometemos a cumplir con nuestra parte y ser leales. Lo único que estamos pidiendo a los demás socios que también sean igual y cumplan su parte del acuerdo", ha aseverado.