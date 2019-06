Arrimadas: Las juntas de distrito no son gobierno en Madrid

Madrid, 17 jun (EFE).- La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha dicho que no afecta a su pacto de gobierno con el PP en el Ayuntamiento de Madrid que el alcalde popular, José Luis Martínez-Almeida, cediera a Vox la presidencia de alguna junta de distrito, ya que "las juntas de distrito no son gobierno" y "no hay más áreas que las nueve pactadas".

Arrimadas, en la rueda de prensa en la sede del partido en Madrid tras la reunión de la ejecutiva, ha asegurado que Ciudadanos no se siente concernido por el acuerdo que el PP ha firmado con Vox en el Ayuntamiento de Madrid, y que permitió a Martínez-Almeida ser investido este domingo, aunque por el momento, en su gobierno no hay cargos del partido de Santiago Abascal.

"Nosotros cumplimos el acuerdo con el PP" y con el acuerdo de la Ejecutiva de no gobernar con Vox, ha dicho Arrimadas sobre la posibilidad de que el partido de extremaderecha pueda presidir alguna junta de distrito -entidades donde los vecinos realizan múltiples trámites, entre ellos el pago de tasas, la solicitud de ayudas sociales y la petición de licencias urbanísticas).

Entiende, por tanto, que la oferta a Vox del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no modifica para nada el acuerdo suscrito con ellos porque, ha insistido, no hay más áreas de gobierno que las nueve pactadas.

Precisamente, la mañana de este lunes la candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha cancelado las reuniones que tenía con el PP para hablar del gobierno regional hasta que no se aclare la situación en el Ayuntamiento de la capital.

"Hay un contrato entre el PP y Vox que contempla una coalición de Gobierno y que incluye concejalías de Gobierno para Vox y además una proporción en presupuesto, y eso es lo que se firmó el viernes por la noche", ha explicado.

"Hasta que no se cumpla lo pactado entre el PP y Vox no tiene sentido seguir avanzando con otras negociaciones", ha dicho Monasterio.