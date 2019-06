Álvaro Ferrer anuncia su retirada definitiva del balonmano

Granollers , 17 jun .- Álvaro Ferrer se despidió del balonmano en activo este lunes, en una rueda de prensa celebrada en el Palau d'Esports de Granollers, arropado por todos sus compañeros del Fraikin BM Granollers, su mujer y sus hijos.

No es la primera vez que el central del Fraikin BM Granollers se despedía del equipo pero sí será la "definitiva", aunque no será por falta de ganas de seguir jugando: "Si fuera por mi, seguiría jugando", admitió durante su discurso de despedida.

Lo dijo emocionado, durante una rueda de prensa que tuvo que interrumpirse en diversas ocasiones por la emoción del momento. Ferrer afirmó que cada vez se le hacía más difícil compaginar la vida personal, con la laboral y la deportiva y que, tras las elecciones, en las que fue elegido concejal, se complicaba aún más.

"Ahora tendré más responsabilidad y mucha más dedicación como concejal", añadió el central, que en las pasadas elecciones se presentó como número 3 de las listas del PSC, una candidatura que reeditó la alcaldía y una posición por la cual tendrá más peso dentro del Ayuntamiento de Granollers, más allá de la concejalía de deportes que ya ha ejercido estos últimos cuatro años.

Fue un discurso de despedida en el que destacó a las personas más que a los logros conseguidos y en el que quedó claro que el balonmano, y más concretamente el BM Granollers, habían sido toda su vida.

"Tendré que construirme un pabellón en casa porqué mi vida me la he pasado entre pabellones y no sé si sabré vivir sin pisar uno", ironizó mirando de reojo a su esposa. "Los momentos vividos y las personas que me han rodeado. Me quedo con eso, más que con los trofeos o los premios conseguidos", señaló.

Se acordó de todos y cada uno de los entrenadores que ha tenido desde que empezó en el deporte del balonmano, desde Julio López Laorden, que le inició desde su etapa escolar hasta el entrenador actual del Fraikin, Antonio Rama, pasando, entre otros, por nombres como los de Sead Hasanefendic que le permitió debutar en la Asobal, Manolo Cadenas "una persona que te marca mucho" o Demetrio Lozano "que me permitió volver y, gracias a eso, tuve más tarde la oportunidad de volver a mi club de toda la vida", apuntó.

"Volví a Granollers, para hacer un favor y me queda la sensación de que el favor me lo hicieron a mi", dijo refiriéndose a Antonio Rama, que le pidió regresar, cuando ya se había retirado -se despidió de la afición en la última jornada de la liga 2016/17 ante el Naturhouse la Rioja-, para cubrir la baja por lesión de Albert Pujol, fichado precisamente para sustituirle. Fue uno de los momentos más sentidos de su discurso, que tuvo que detener unos segundos.

"Las circunstancias son las que son, pero igualmente creo que es un buen momento para poner punto y final porqué el equipo actualmente tiene ese componente de veteranía y juventud que sabrá mantener el nivel que se pueda perder por mi marcha", afirmó confiado en las posibilidades de su ya exequipo un Ferrer que, además, seguirá muy de cerca el camino de su club de siempre, aunque sea desde el otro lado de la barrera.

"Álvaro es el claro ejemplo de jugador de club. Él llegó a este club tras participar en el Trofeo Coaliment -el trofeo que organiza el club donde participan las escuelas de Granollers y su entorno más cercano- y ha pasado por todas las categorías hasta convertirse en un auténtico referente", señaló el presidente del club, Josep Pujadas.

"Tú eres una de esas personas que han conseguido que el club esté dónde está", concluyó el presidente como agradecimiento y reconocimiento.