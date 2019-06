El alcalde socialista de Logroño incorpora a su Gobierno a UP y regionalistas

Logroño, 17 jun (EFE).- El alcalde socialista de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, apuesta por crear diez concejalías, de las que Unidas Podemos (UP) será responsable de la de Medio Ambiente; y el Partido Riojano (PR+), de la de Deporte, ha informado este lunes en una entrevista con Efe.

Este organigrama municipal se configura después de que Hermoso de Mendoza, el pasado 15 de junio, fuera elegido alcalde de la capital riojana, tras ocho años de gobierno del PP, con los votos de los once concejales del PSOE, los dos de UP y el único del PR+.

En la Junta de Gobierno Local, además del PSOE, también están representados, cada uno con un concejal, UP y los regionalistas, ha dicho el alcalde, quien concibe la política como "un arte de conversar y de llegar a acuerdos, también con la oposición", formada por nueve ediles del PP y cuatro de Ciudadanos.

"Los ciudadanos no quieren ruidos, quieren argumentos", ha subrayado Hermoso de Mendoza que no cree en una política de "bloques" y no concibe la política como "un enfrentamiento, sino como un acuerdo a través de la palabra".