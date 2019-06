Los accidentes laborales causan 191 muertes hasta abril, 22 menos que en 2018

Madrid, 17 jun (EFECOM).- Los accidentes de trabajo causaron 191 muertes en el primer cuatrimestre, 22 menos que en el mismo periodo de 2018, lo que supone un descenso del 10,3 %, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Del total de accidentes mortales, 149 fueron durante la jornada de trabajo, 26 menos que en el mismo periodo del año anterior, y 42 in itinere, 4 más que en 2018.

Respecto a la situación laboral de los trabajadores fallecidos durante la jornada de trabajo, 167 eran asalariados, 41 menos que en 2018, y 24 trabajadores por cuenta propia, una cifra que no se puede comparar con el año anterior, puesto que no se incluían entonces porque la estadística no recogía estos datos.

Dentro de los asalariados, las principales causas de fallecimiento fueron infartos, derrames y causas naturales, con 61 muertes, seguido por golpe resultado de una caída, con 22; los accidentes de tráfico, con 20; y quedarse atrapado, aplastado o sufrir una amputación, con 16.

Por sectores, los servicios registraron 68 víctimas mortales; la construcción, 32; la industria, 23, y el agrario, 4.

In itinere murieron 40 trabajadores, de los cuales 37 fueron hombres, 5 más que en 2018, y 3 mujeres, 3 menos que hace un año.

Las causas más comunes fueron los accidentes de tráfico, con 36 muertes.

En cuanto a los accidentes que causaron bajas laborales, se registraron 200.530 hasta abril, 9.292 más que en 2018, lo que supone un aumento del 4,9 % en tasa interanual.

De estas bajas, 173.696 fueron en jornada de trabajo, 9.363 más que en 2018, y 26.834 in itinere, 71 menos que hace un año.

Además, 190.625 fueron sufridos por asalariados, 3.107 más que hace un año, y 9.905, por autónomos.