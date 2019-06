Prado logra un nuevo doblete en Letonia y aumenta su ventaja

(Actualiza con declaraciones de Prado)

Redacción deportes, 16 jun (EFE).- El español Jorge Prado (KTM), defensor del título, sumó un nuevo doblete en su imparable camino, en este caso en el GP de Estonia, disputado en Kegums, con lo que aumenta su ventaja al frente de la categoría de MX2 del Mundial de motocross.

El piloto lucense, que tan solo dejó de puntuar en Gran Bretaña, donde no compitió por lesión, y no ganó una manga en Francia, demostró una vez más que es el rey de la disciplina.

Ganó en las dos mangas con solvencia y autoridad, en ambas por delante del belga Jago Geerts (Yamaha), lo que le permite que la ventaja sobre el danés Thomas Kjer Olsen (Husqvarna), tercero en las dos carreras, sea ya de treinta puntos (397-367).

"Tenía ganas de vencer en este circuito porque los dos años anteriores, por una cosa o por otra, no pude hacerlo. Me hubiera gustado encontrar una pista más bacheada, para marcar más diferencia, pero no puedo quejarme del fin de semana. Todo ha ido perfecto y salgo de aquí absolutamente feliz y muy agradecido a todos los que me apoyan día a día", afirmó el español.

"El circuito estaba todavía muy poco bacheado y eso impedía marcar muchas diferencias, pero he hecho mi carrera rodando concentrado para no cometer errores, sobre todo al adelantar a los pilotos doblados, he visto que había muchas caídas y tenía que ir muy atento", apuntó Prado.

El también español Iñaki Larrañaga (KTM) firmó pese a sus problemas de muñeca un decimocuarto y un decimosexto puestos, lo que le sitúa vigésimo de la general, con 61 puntos.

En la categoría reina, la de MXGP, se repartieron los triunfos el holandés Jeffrey Herlings (KTM) y el esloveno Tim Gajser (Honda). Este último lidera la general con 391 puntos, 33 más que el italiano Antonio Cairoli (KTM).

El próximo domingo se disputará el siguiente Gran Premio, el de Alemania, en el circuito de Teutschenthal.