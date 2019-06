Nieto: La rebelión es perfectamente aplicable a lo que sucedió en Cataluña

Madrid, 16 jun (EFE).- Ya finalizado el juicio del "procés", José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad en el 1-O, resalta la transparencia de la vista oral, considera que la rebelión es un tipo penal "perfectamente aplicable" a la situación que se produjo en Cataluña y defiende la actuación "exquisita" de Policía y Guardia Civil.

En un entrevista con Efe, Nieto insiste en que el dispositivo que se activó para la jornada del referéndum ilegal fue el que "se podía tener", asegura que el mayor Josep Lluis Trapero "se equivocó en lo profesional" y dice que calificar el juicio de "político" como lo han hecho los acusados es una "fake news (noticia falsa) más del independentismo".

Nieto ha seguido el juicio todo lo que ha podido y, "como muchos españoles", ha "disfrutado de ver cómo trabaja la Justicia, con absoluta transparencia y rigor".

Tendrán que ser ahora los jueces lo que determinen si hubo violencia el 1 de octubre de 2017, pero Nieto cree que ha quedado acreditado un "empleo de la fuerza del siglo XXI", diferente a las asonadas y levantamientos del siglo XIX que cambiaban gobiernos.

Ahora hay otra forma de violencia, que "tiene esa paradójica terminología de plantearse como 'violencia pacífica'" y que, en su opinión, no es más que un movimiento de ciudadanos que actúan como "paraguas" y "excusa" de un poder que "los usa para impedir que se cumpla la ley".

Dentro del respeto a lo que decidan los jueces, Nieto entiende que la rebelión es un tipo penal "perfectamente aplicable en la situación que se ha producido en Cataluña".

Convencido de que la Policía y la Guardia Civil "cumplieron las órdenes que se les dieron de manera exquisita", el ex número dos de Interior reconoce que hubo actuaciones puntuales de agentes que no actuaron bien, pero no representan una línea general en escenario de "presión como pocas veces se ha visto que tenga que soportar un agente".

"A pesar de eso, supieron cuál era su sitio, cuáles eran los límites y los cumplieron", enfatiza Nieto, orgulloso del trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado.

Insiste en que el dispositivo desplegado ese día fue "el que se podía tener". "Dimensionar nuestras fuerzas de seguridad en función de un absoluta disfunción democrática como la del 1-O sería un error", añade.

Opina Nieto que "se hizo lo que se tenía que hacer" y se desvirtuó un "teórico referéndum" que "nunca podrá ser homologable o exhibido como una actuación democrática que refrenda el independentismo".

Muchos meses después del 1-O, el ex secretario de Estado sí haría algún cambio en el dispositivo, corregiría algo, pero en lo esencial haría lo mismo. Porque el poder político, en este caso el Ministerio del Interior, tenía que cumplir el mandato judicial y poner lo medios a disposición del cumplimiento de la ley, argumenta a Efe.

Y va más lejos: "Hubiera sido terrible que la Policía y la Guardia Civil hubieran transmitido una imagen como la de los Mossos d'Esquadra". Por tanto, resume, "se hizo lo que se tenía que hacer".

José Antonio Nieto no quiere pronunciarse sobre el delito que podría imputársele al mayor Trapero por respeto a la Justicia, pero sí cree que el mando de los Mossos "se equivocó en lo profesional y, seguramente, en lo personal".

Incluso, Nieto tiene la sensación de que Trapero "no comulgaba ideológicamente" con lo que se estaba impulsando desde el Govern, pero no lo juzga, porque para eso están los tribunales.

"No sé si sus actuaciones se corresponden con un tipo delictivo u otro, pero sí sé que no se correspondieron con la de un profesional que dirigía un cuerpo tan importante como los Mossos", apostilla.

Respecto a los alegatos de los acusados y su afirmación de que han sido sometidos a un juicio "político", Nieto ve en la retransmisión en directo de todas las sesiones un "gran acierto", porque todo el mundo ha sido testigo de un juicio "impecable", donde "se han respetado todas las garantías y ofrecido a los acusados todas las herramientas de defensa".

Ha sido un juicio "como cualquier otro, en el que se juzga a personas que incumplen la ley y se les condena en base a un hecho, no a lo que piensan".

Sobre su propio testimonio en el juicio, que fue muy valorado por su defensa de las fuerzas de seguridad del Estado, Nieto reconoce que él tenía más información y cercanía de los hechos que otros miembros del Gobierno del PP que también declararon como testigos, pero subraya que de ninguno de ellos puede desprenderse reproche alguno a los agentes.

"No se restó en absoluto apoyo a las fuerzas de seguridad en todo el dispositivo que hubo que conformar, empezando por Mariano Rajoy, la vicepresidenta o Zoido, que estuvieron siempre en el sitio que tenían que estar para apoyarlo", asegura Nieto.

A él le tocó estar en primera línea y en la articulación de toda la actuación. Por eso, en el juicio pudo explicar con "más detalle" el dispositivo.

Finalizada la vista oral y en espera de la sentencia, Nieto cree que en el conflicto catalán hay que ir ahora a "fortalecer las leyes, que es el corazón de la fortaleza del Estado y lo que contribuye a que haya convivencia, democracia y libertad".

"Si no se cuida ese corazón, todos nos veremos afectados", resalta Nieto para, a renglón seguido, reiterar la necesidad de cumplir la ley y hacerla cumplir. Y teniendo como referencia la ley, "dentro de ella cabe el diálogo", que no puede negarse a ninguna formación política.

Rajoy siempre estuvo dispuesto al diálogo, destaca Nieto, pero no quería dialogar exclusivamente "sobre una imposición absolutamente capciosa como fue la de poner la fecha y la hora de un referéndum ilegal", concluye.