Israel pide en Nueva York participar en foro de Baréin, organizado por EEUU

Nueva York, 16 jun (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, pidió hoy en Nueva York que su país juegue un "papel clave" en el foro económico "Paz para la Prosperidad" que se celebrará en Manama el 25 y el 26 de junio y que ha sido organizado por Beréin y Estados Unidos.

En un foro organizado por el diario israelí Jerusalem Post, Katz, citado por dicho periódico, aseguró que "Israel tiene un papel clave en este proceso (...). Israel, con su experiencia y sus capacidades puede participar en estos esfuerzos y contribuir en diferentes campos de interés, entre ellos la tecnología moderna, la energía, la innovación e, incluso, el transporte".

La reunión de Baréin se enmarca en la puesta en marcha de la propuesta de paz en la que Washington lleva trabajando dos años y que fue bautizada por el presidente estadounidense, Donald Trump, como el "acuerdo del siglo".

La iniciativa, sin embargo, cuenta con el rechazo frontal de los palestinos, que no acudirán y que consideran que EE.UU. ya no puede ser un mediador en el conflicto después de las medidas adoptadas por Trump en contra del consenso internacional, entre ellas el traslado de la embajada de su país a Jerusalén, a la que reconoció como capital del Estado de Israel.

Las autoridades palestinas están animando al resto de países a boicotear el encuentro, donde Washington quiere reunir a gobiernos, empresas y sociedad civil para impulsar inversiones que podrían hacerse posibles con un acuerdo de paz.

Katz, que es también ministro de Transportes, presentó en 2017 un proyecto para unir por vía terrestre los países del golfo Pérsico y la península Arábiga con Palestina, pasando por Jordania y terminando en el puerto de la ciudad israelí de Haifa.

En su perfil de Twitter el ministro también subrayó que en su intervención durante el foro dejó claras las líneas rojas de Israel y que estas no cambiarán.

"No a las armas nucleares de Irán. No a bases de Irán ni de Hizbulá en Siria, No a "la producción de misiles precisos" y a "aumentar la capacidad" de Líbano, No a ninguna violación de la soberanía israelí", dijo el político del partido de derechas Likud.

A la cita, a la que la ONU enviará al coordinador adjunto de la ONU para Oriente Medio, Jamie McGoldrick, tampoco acudirá ningún representante del Gobierno libanés, según anunció el jefe de la diplomacia de ese país el pasado 11 de junio, Gebran Basil.