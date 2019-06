Frente Civil hongkonés apoya la huelga general convocada para el lunes

Hong Kong, 16 jun (EFE).- El Frente Civil por los Derechos Humanos afirmó hoy que apoya la huelga general en Hong Kong convocada por los sindicatos el próximo lunes para exigir al Ejecutivo que retire definitivamente su polémico proyecto de ley de extradición que ha generado el rechazo de la sociedad hongkonesa.

La vicecoordinadora del Frente Bonnie Leung dijo a Efe que la organización cívica no convoca la huelga pero que la apoya, y pidió a los hongkoneses que se sumen a ella.

"Instamos a los hongkoneses a que se unan a esta huelga. Les animamos a que salgan a la calle y que se sumen a los eventos de las organizaciones y sindicatos", señaló.

Otras de los responsables del frente Wong Yok Mo explicó ayer que al haberse suspendido la reunión del Parlamento el lunes sobre la ley de extradición quedaba desconvocada la huelga general prevista para ese día, aunque las organizaciones sociales de trabajadores mantuvieron la convocatoria.

"Lo importante es que no habrá sesión legislativa el lunes, con lo que ir a la sede del Legislativo quizá no es una prioridad", dijo Leung, aunque señaló que las organizaciones deben prepararse ahora para el futuro porque "la suspensión de la ley anunciada ayer no es una victoria, es sólo una táctica para ganar tiempo".

En ese sentido, Lee Cheng-yan, representante en el Frente de la confederación de sindicatos, defendió en una rueda la prensa la convocatoria de la huelga aduciendo que la suspensión del proyecto legislativo significa que "la ley puede revivir en cualquier momento".

Agregó que la responsabilidad de la crisis desatada estos días recae sobre la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, "por no retirar el proyecto después de las masivas manifestaciones".

En vísperas de una nueva manifestación este domingo, Lam dio ayer marcha atrás y anunció la "suspensión" hasta nuevo aviso de su controvertida propuesta legislativa que permitiría extraditar, entre otros países a China, a los acusados de ciertos delitos.

El cambio de postura de Lam, que hasta ahora había defendido con ímpetu su proyecto de ley de extradición, se produjo tras reunirse con su Gobierno y después de que algunos dirigentes políticos que lo apoyaban pidiesen el viernes aplazarlo o dejarlo en suspenso.

El movimiento ciudadano hongkonés, que protagoniza una movilización inédita en décadas en la excolonia británica contra el proyecto de ley de extradición de su gobierno, convoca hoy una manifestación en la que también pide a Lam que condene el excesivo uso de la fuerza policial durante las manifestaciones del miércoles.

La marcha de hoy da seguimiento a las protestas del miércoles, cuando cientos de miles de personas se echaron a las calles para pedir la retirada del texto, aunque entonces sólo consiguieron un aplazamiento de su segunda lectura en el Parlamento.

La policía dispersó ese día la concentración ante la sede legislativa mediante el uso de gases lacrimógenos y pelotas de goma en una actuación que se saldó con 81 heridos -dos de ellos graves- y 11 detenidos, según las fuerzas de seguridad locales.

Propuesta en febrero y con una votación final que estaba prevista para el 20 de junio, la ley permitiría a la Jefatura del Ejecutivo y a los tribunales de Hong Kong tramitar, sin supervisión legislativa, las solicitudes de extradición de jurisdicciones sin acuerdos previos, en particular, China y Taiwán.

Los opositores temen que, de salir adelante esa ley, activistas locales, periodistas críticos o disidentes residentes en Hong Kong podrían ser también enviados a la China continental para ser juzgados.