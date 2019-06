Dani Sordo: "Es maravilloso ganar el segundo rally de mi carrera"

Redacción Deportes, 16 jun (EFE).- El español Dani Sordo (Hyundai), ganador del Rally de Italia-Cerdeña, octava prueba del Mundial, declaró que había sido "maravilloso" conseguir la segunda victoria de su carrera en el Mundial y la primera con Hyundai.

"Es increíble. No tengo palabras. Es un sentimiento maravilloso conseguir mi primera victoria para Hyundai y la segunda de mi carrera en el Mundial. Por supuesto, estoy apenado por Ott (Tanak, que perdió el liderato en la última especial por avería mecánica) y por Toyota, por que hayan tenido esa mala suerte en la Power Stage", afirmó el español en un comunicado de su equipo.

Sordo explicó que su objetivo en la última etapa era "mantener la presión por si pudiera ocurrir una situación así".

"No puedo creer que haya sucedido. Hemos sido rápidos y consistentes durante todo e fin de semana. No había ninguna posibilidad de batir a Ott a ritmo, así que hicimos todo lo posible y tratamos de no cometer errores. No fue fácil, pero lo hicimos hasta el final y ahora tenemos esta fantástica recompensa", señaló Sordo, que en el Mundial sólo había ganado antes en Alemania, hace seis años.