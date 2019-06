Alonso: Hoy ha sido nuestro día de suerte

Le Mans , 16 jun .- El español Fernando Alonso reconoció tras ganar el Mundial de Resistencia (WEC, en siglas inglesas) que este domingo les acompañó la suerte en las 24 horas de Le Mans gracias al pinchazo final de su principal rival, que reconoció que fue más rápido durante toda la prueba.

"Nosotros no íbamos tan rápidos como ellos (el coche número 7 de Pechito López, Kamui Kobayashi y Mike Conway) y no merecíamos ganar pero la suerte al final fue un gran factor", recordó el asturiano, que no obstante recordó que durante su carrera también tuvo episodios de mala suerte que le hicieron perder varios mundiales de Fórmula Uno.

"Nuestra meta principal era ser campeones del mundo y hoy lo conseguimos, por lo que es un día muy importante para todos", añadió.

Alonso certificó su triunfo en el Mundial de Resistencia tras repetir triunfo en las 24 Horas de Le Mans, que ganó este domingo con su Toyota TS050 Hybrid junto al suizo Sebastien Buemi y el japonés Kazuki Nakajima.