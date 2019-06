El socialista Hermoso de Mendoza, alcalde de Logroño con el apoyo de UP y PR+

Logroño, 15 jun (EFE).- El socialista Pablo Hermoso de Mendoza ha sido elegido este sábado alcalde de Logroño con el apoyo de los once concejales del PSOE, los dos de Unidas Podemos (UP) y el único del Partido Riojano (PR+), después de que el PP perdiera las elecciones del pasado 26 de mayo.

El apoyo de Unidas Podemos a Hermoso de Mendoza se ha decidido minutos antes de que se iniciase el pleno de constitución del Ayuntamiento de Logroño, que el PSOE gobernará tras ocho años de mayoría del PP, liderado por la hasta ahora alcaldesa, Concepción Gamarra, también vicesecretaria de Política Social de su partido.

El PSOE ha alcanzado un acuerdo con el Partido Riojano (PR+), por el que el único concejal regionalista, Rubén Antoñanzas, será responsable de una concejalía, aún sin determinar.

La previsión es que el PSOE y Unidas Podemos continúen los próximos días las conversaciones por si se materializa o no la inclusión de esta coalición en el gobierno municipal de Logroño.

Las elecciones municipales del pasado 26 de mayo, en las que el PP perdió la mayoría en Logroño, han configurado un consistorio en la capital riojana formado por once concejales socialistas, nueve populares, cuatro de Ciudadanos, dos de Unidas Podemos y uno del PR+.

Hermoso de Mendoza ha recibido la vara de alcalde de las manos de Gamarra, en un acto al que también han asistido los exalcaldes Manuel Sáinz, Julio Revuelta y Tomás Santos; así como representantes de los partidos políticos riojanos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades sociales.

Los nuevos concejales han jurado o prometido su cargo con la fórmula habitual, de lealtad al Rey y a la Constitución, a la que el Antoñanzas ha añadido el Estatuto de Autonomía.

Amaia Castro, de Unidas Podemos, se ha acordado de "las mujeres que no están y no tienen voz"; y José Manuel Zúñiga, de la misma coalición, ha añadido que no renuncia "a la defensa de los valores de la ecología política y de defensa del planeta".

Al margen de las anécdotas, todos los ediles han recogido su acta de concejal y su medalla de manos de Zúñiga, por ser el de más edad de la Corporación; y se ha dado paso a la votación, en la que se han presentado a alcalde tres candidatos: Pablo Hermoso de Mendoza, por el PSOE; Conrado Escobar, por el PP; y Julián San Martín, por Ciudadanos.

El primero ha sumado los apoyos de su partido (once), del PR+ (uno) y de Unidas Podemos (dos); el segundo ha logrado los nueve votos del PP; y el tercero, los cuatro de Ciudadanos.

Así, Pablo Hermoso de Mendoza ha jurado su cargo para convertirse en el nuevo alcalde de la ciudad y ha iniciado su mandato con un discurso en el que ha dado las bases de su acción política.

Ha incidido en que, el pasado 26 de mayo, "la ciudadanía votó cambio" en Logroño y en La Rioja, ha afirmado dirigiéndose a la candidata a la presidencia del Gobierno regional por el PSOE, Concepción Andreu.

"El cambio ha llegado y agradezco que se hayan sumado más grupos", ha dicho el nuevo regidor, quien ha destacado "el talante y la amabilidad de quien no lo ha hecho y defiende otras opciones", en alusión al PP y Ciudadanos.

Se ha mostrado convencido de que sus seis antecesores en el cargo durante la democracia "han hecho un Logroño mejor" con "servicio publico, entrega y liderazgo".

Y se ha comprometido a promover "un Logroño con acciones transformadoras y voz propia", que crezca económicamente y en población y que "pueda competir en un mundo de gigantes".

Se trata, ha asegurado, de "un sueño compartido" y "ojalá que algún día podamos decir que fuimos capaces de lograrlo".

También ha abogado por conectar Logroño con el futuro, por abordar acciones transformadoras en áreas como la tecnología, la educación y el urbanismo amable y sostenible y por construir una ciudad cosmopolita, abierta e igualitaria.