Santa Cruz de Tenerife, Coruña o Sabadell estrenan su primera alcaldesa

Madrid, 15 jun (EFE).- Mientras algunas ciudades como Madrid pierden a su alcaldesa y otras como Barcelona revalidan a la que ya tenían, municipios como Santa Cruz de Tenerife, A Coruña, Sabadell o Talavera de la Reina han elegido por primera vez en su historia a una mujer para pilotar sus recién constituidos ayuntamientos.

Así, la socialista Patricia Hernández se ha convertido en la primera regidora de la capital tinerfeña al lograr los votos de Ciudadanos y Unidas Podemos, mientras que el candidato de Coalición Canaria y alcalde en los últimos ocho años, José Manuel Bermúdez, se ha quedado con el único respaldo de su grupo y el PP se ha votado a sí mismo.

De "acto histórico" y del "cambio político más importante desde la llegada de la democracia" ha definido la nueva alcaldesa su elección, ya que por primera vez en 40 años, "Santa Cruz ha decidido darse a sí misma la esperanza de un cambio, de un renacimiento".

Otra socialista, en este caso Inés Rey, ha tomado el bastón de mando de A Coruña gracias al apoyo de Marea y BNG, con lo que se pone fin al gobierno de Marea Atlántica.

Nada más se nombrada, ha puesto el acento en el papel femenino y ha recordado que A Coruña "es la ciudad de las mujeres". "Quiero ser todas las mujeres de esta ciudad y empezar con humildad, con una propuesta igualitaria, inclusiva y que pertenece a sus hombres y mujeres superando uno de los techos que nos reducía como ciudad", ha afirmado.

También el PSOE se ha hecho con el consistorio de Sabadell de la mano de Marta Farrés, que le ha bastado el respaldo de la única concejal de Podemos para pasar a la historia del municipio como su primera alcaldesa. En el otro lado de la balanza estaba el republicano Juli Fernàndez, que no ha logrado recabar los apoyos necesarios.

Su discurso de investidura ha estado marcado por un fuerte acento feminista para reivindicar el papel de las mujeres: tras 79 alcaldes, su proclamación, ha dicho, "es fruto de la lucha de muchas".

Igualmente, en Talavera de la Reina, la socialista Tita García Élez se ha hecho con la mayoría absoluta en las urnas; en su toma de posesión ha estado arropada por el presidente de Castilla-La Mancha en funciones y secretario general de los socialistas en la región, Emiliano García-Page.

En su discurso ha mostrado su disposición al diálogo con todos aquellos dispuestos a aportar algo positivo para la ciudad y, a los que no, les ha instado a "no estorbar" porque el municipio no está "para perder tiempo".

Y más primeras alcaldesas socialistas: Rosario Losa ha sido investida en Laredo, cuyo ayuntamiento gobernará en minoría gracias a los votos de la agrupación vecinal Sí se puede Laredo (SSPL), con quienes se repartirán áreas municipales.

La también secretaria general del PSOE de Laredo ha mostrado su emoción por este "alto honor" de recibir el bastón de mando de un Ayuntamiento y ha querido dirigirse "a cuantas mujeres, por el mero hecho de serlo y ejercerlo, fueron y son en los distintos escenarios sociales de la vida protagonistas de un esfuerzo generador del cambio social de la vida".

Susana Herrán, también del PSOE, es desde este sábado la primera alcaldesa de Castro Urdiales (Cantabria), al obtener los seis votos de su partido y dos de Cs, mientras que la otra candidatura en liza encabezada por Jesús Gutiérrez (PRC) no ha logrado los apoyos suficientes.

Herrán ha agradecido a todos quienes han votado a su partido para "liderar el cambio en el municipio", y al grupo municipal de Ciudadanos su respaldo al proyecto.

De la misma forma, la socialista Natalia Santos es la primera regidora de Ayamonte (Huelva) al haberse hecho con los votos de Adelante Ayamonte.

Una más: la candidata del PSOE Elvira Lama es la nueva regidora de Xinzo de Limia con el apoyo de las formaciones Áxil, XA (Xinzo Adiante) y BNG, así como Ciudadanos, aunque esta formación no formará parte del nuevo gobierno cuatripartito en la corporación municipal.

Mientras, en Teulada/Moraira (Alicante), Cs ha dado la alcaldía a la candidata de Compromís, Rosa Vila, poniendo así final a 36 años consecutivos de gobiernos municipales del PP.

En Ibiza, los populares han retenido con mayoría absoluta Santa Eulària, que también tendrá por primera vez a una alcaldesa al frente de su consistorio.