"Me quiere, no me quiere", guía para cuidar tus plantas y no matarlas de pena

Madrid, 15 jun (EFE).- Un 80 por ciento de las plantas de interior suelen morir por exceso de agua o, en el caso contrario, por desidia, apuntan Jesús Monteagudo y Pancho Doren, que acaban de publicar, "Me quiere, no me quiere", una guía para no matar tus plantas ni de amor ni de pena".

Editado por la editorial Zenith, se trata de un libro introductorio y básico en el que se resumen las características de las distintas familias de plantas, y donde dan a conocer sus características y necesidades.

Los autores de este pequeño libro de consejos son, además, los fundadores de Casa Protea, situado en el barcelonés barrio de Gracia y donde se puede experimentar la sensación de estar en un vergel.

La Casa Protea, que el arquitecto, Pancho Doren, y el artista, Jesús Monteagudo han instalado en este barrio emblemático de Barcelona, no solo es una tienda al uso; es también un taller donde los amantes de las plantas pueden compartir conocimientos y experiencias. Es un lugar para quedarse un rato y disfrutar del ambiente verde que inunda el local.

"Llamar amor o pena en el trato que puedan tener las plantas" es una frase que se refiere a "la pena que sería librarte de ellas y, al amor, al cuidado excesivo que tiende a asociarse con un exceso de riego, ya que las estadísticas muestran que el 80 por ciento de las plantas mueren por exceso de agua", señaló Jesús.

Lo que aconseja Jesús Monteagudo es identificar las plantas para saber los tratamientos básicos que tienen que tener para su mantenimiento como son el riego, la luz y la temperatura.

Para los fundadores de Casa Protea, "todas las plantas son de exterior. La categoría 'planta de interior' es una invención humana con el deseo de llevar la naturaleza a nuestros hogares o conservarla en jardines botánicos".

Pero Jesús asegura que "vivir con plantas es indiscutiblemente mejor que vivir sin ellas".

En el libro se especifican algunas de las familias de plantas para que se puedan identificar y, de esta forma, darles el tratamiento que requieren. Las plantas de interior se dividen en suculentas, tropicales, plantas de aire y plantas caudiciformes, y las plantas que pertenecen a cada uno de estos géneros tienen sus propias necesidades".

"El crecimiento de una planta depende en gran medida de cuánto espacio tenga para desarrollar sus raíces", afirman Jesús y Pancho. "Algunas pueden tolerar pasar años en el mismo tiesto, pero todas, en algún momento, necesitarán una casa nueva y más grande" porque, en caso contrario, se detendrá o limitará su crecimiento.

La mejor época para trasplantar es la primavera, aunque también podemos esperar a finales de verano o inicios de otoño.

Y la mejor manera de saber si toca regar es la que "siempre recomendamos a todo el mundo, hacer la prueba del dedo. El procedimiento es bien sencillo. Introduce el dedo índice unos 5 centímetros en el sustrato".

"Si notas cierta humedad, espera unos días. A veces, sobre todo en invierno, es fácil confundir frío con humedad, pero con el tiempo le irás encontrando el punto", señaló Jesús.

Y Jesús y Pancho concluyen el libro animando a la gente a "empezar tu colección personal, a compartir y disfrutar de este viaje salvaje en casa. No pongas freno, pierde el miedo a equivocarte y diviértete en todo momento durante el trayecto". Una aventura que merece la pena ser vivida y que aportará agentes descontaminantes al ambiente.