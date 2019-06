PP necesita de pactos por primera vez para dirigir Ayuntamiento de Santander

Santander, 15 jun (EFE).- La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha revalidado su mandato en el Ayuntamiento, aunque por primera vez en 40 años su partido, el PP, necesitará del apoyo de otro partido, Ciudadanos, con el que compartirá competencias.

Asimismo, necesitarán de pactos la mayoría de las alcaldías más relevantes de Cantabria, pese a que 69 de los 102 ayuntamientos de la comunidad estarán gobernados con mayorías absolutas.

El PP ha conseguido conservar la alcaldía de la capital de Cantabria en virtud del acuerdo que cerró este mismo viernes con Cs, y la popular Gema Igual repite así en el cargo al que accedió en 2016, cuando su predecesor, Íñigo de la Serna, fue nombrado ministro de Fomento.

En un discurso en clave más personal que política, se ha comprometido este sábado a seguir "desviviéndose" por Santander para "procurarle lo mejor" y a no "escatimar en generosidad para buscar acuerdos con todos".

El PP tiene 30 alcaldes, 27 de ellos con mayoría absoluta, y ha llegado a pactos en Santander, Hermandad de Campoo de Suso y Voto.

Además de Santander, tendrán gobiernos de pactos Torrelavega (PRC-PSOE), Camargo (PSOE-PRC), Castro Urdiales (PSOE-Cs, en minoría), Laredo (PSOE y SSPL, en minoría), Piélagos (PSOE-PRC-ADVI) y Bezana (PSOE-PRC-Unidas Podemos).

El PRC, por su parte, gobierna en 30 ayuntamientos con mayoría absoluta y en 14 con pacto, entre ellos Torrelavega. Y forma parte del gobierno en ocho más.

Los socialistas tienen ocho mayorías absolutas, y tienen alcaldes en 21 ayuntamientos, entre ellos algunos de los más grandes: Camargo, Castro Urdiales, Laredo y Piélagos.

Cs, por su parte, tiene una alcaldía, la de Astillero, y cogobierna en cinco ayuntamientos, uno de ellos Santander.

Además, hay cuatro fuerzas independientes que han tenido también mayorías absolutas.

En Rionansa no se ha podido celebrar el pleno de constitución, que se ha pospuesto, porque no había quorum. El único edil del PSOE, José Luis Herrero, clave a la hora de determinar la gobernabilidad, se ha sentido indispuesto antes de iniciar la sesión, que no se ha podido constituir porque los regionalistas se ausentaron.

Como anécdota, una concejal del PP en Comillas no ha podido ir al pleno porque se ha puesto de parto, pero esa ausencia no ha condicionado en este caso la sesión, que se ha celebrado y en la que ha resultado investida de nuevo Teresa Noceda (PRC), con el apoyo del PSOE.

En Torrelavega, la segunda ciudad de la región, las elecciones locales dejaron un escenario con el PRC como fuerza más votada que ha permitido a su candidato, Javier López Estrada, convertirse en el primer edil en un bipartito con el PSOE.