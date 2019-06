El salón Industry acogerá cuatro congresos sobre transformación digital

Barcelona, 14 jun (EFECOM).- La cuarta edición del salón Industry From Needs to Solutions, organizado por la Fira de Barcelona entre los próximos 29 y 31 de octubre, acogerá cuatro congresos en los que se debatirán los retos y oportunidades que brinda la transformación digital a las empresas del sector industrial.

En un comunicado, los organizadores han avanzado que estos cuatro congresos -organizados en un total de 70 sesiones con 120 ponentes confirmados hasta ahora- tratarán temas como la fabricación aditiva, la manufactura avanzada, la ciberseguridad, la automatización y la tecnología robótica.