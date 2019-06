Román renuncia a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Guadalajara

Guadalajara, 14 jun (EFE).- El que ha sido alcalde de Guadalajara durante los últimos 12 años y concejal electo del PP en las últimas elecciones municipales, Antonio Román, ha renunciado a su acta de concejal en el Consistorio, tras hacerse público el acuerdo alcanzado entre PSOE y Cs para la cogobernar en la ciudad durante los próximos cuatro años.

Esta renuncia, de la que ha informado este viernes Román en una rueda de prensa, se produjo en la tarde de aye, después de que Ciudadanos y PSOE informaran de un acuerdo en el Consistorio local, por el cual el candidato socialista, Alberto Rojo, será alcalde durante los próximos cuatro años y un concejal de Cs será teniente de alcalde.

Román, que ha sido doce años alcalde de Guadalajara y durante 24 años concejal, ya adelantó durante la campaña electoral de las municipales que si no era reelegido alcalde de Guadalajara no seguiría como edil.

"Me voy con la satisfacción del deber cumplido y por la labor realizada, y espero haber sido un buen alcalde y que el tiempo así me pueda recordar", ha dicho, Román, que ha asegurado ha entregado a la ciudad "media vida", algo de lo que no se arrepiente y ha admitido que "será difícil" que en otro puesto se lleve tanto.

El alcalde en funciones de Guadalajara ha opinado que ha desempeñado el cargo "con objetividad, justicia y trabajando en busca del bien común, siendo honesto y honrado en la gestión de los recursos públicos" y ha reconocido que ese trabajo ha sido posible gracias al equipo de personas que le han acompañado estos años, a quienes ha agradecido expresamente su labor, así como a los funcionarios.

Román también ha pedido "perdón" a aquellos que "se hayan sentido perjudicados" por alguna de sus acciones sobre las que, ha aclarado, "nunca hubo intención de causar ese perjuicio".

"Deseo lo mejor a la Corporación entrante", ha señalado Román, quien ha desvelado que ayer habló con Alberto Rojo, que le sucederá en la Alcaldía, para ponerse a su disposición "con total lealtad y sentido institucional".

En este sentido, ha ampliado que ambos se han emplazado a tener una reunión en los próximos días para tratar cuestiones municipales.

Antonio Román fue elegido senador por la provincia de Guadalajara en las elecciones del 28 de abril.