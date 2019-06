La oposición indonesia pide la impugnación de las elecciones ante los jueces

Yakarta, 14 jun (EFE).- El equipo legal del candidato presidencial Prabowo Subianto, que perdió las elecciones del pasado abril, pidió hoy la impugnación de los comicios por supuestas irregularidades en el inicio del juicio en el Tribunal Constitucional en Yakarta.

Miles de policías vigilaban el tribunal al que por la mañana llegaron los equipos legales del presidente, Joko Widodo, el vencedor con el 55,5 % de los votos, y del exgeneraral Prabowo, que denuncia que él ganó los comicios pero le robaron la victoria mediante fraude electoral.

"No sucumbiremos a nadie y no tenemos miedo a nadie y no estamos influenciados por nadie. Solo nos debemos a la Constitución de acuerdo a nuestro juramento del cargo", dijo el presidente del panel de jueces del Constitucional, Anwar Usman, en su intervención televisada.

El jefe del equipo legal de Prabowo, Bambang Widjojanto, expuso entre varios argumentos la incompatibilidad de la candidatura como vicepresidente del segundo de Widodo, el clérigo Maruf Amin, que ocupaba cargos en dos instituciones bancarias estatales en este periodo.

Prabowo ha denunciado repetidamente supuestas irregularidades masivas y sistemáticas en el recuento de votos, que le otorgó el 44,5 %, y las listas electorales desde meses antes de los comicios, que fueron desestimadas el mes pasado por la Agencia de Supervisión Electoral (Bawaslu).

Tras el anuncio del recuento oficial el 21 de mayo, seguidores del exgeneral se manifestaron en la capital en protestas a las que siguieron disturbios violentos durante dos días en los que fallecieron 9 personas, y hubo cientos de heridos y más de 200 detenidos.

La Policía indonesia todavía investiga las muertes, que se debieron en al menos un caso a munición real a pesar de que solo se permitió el uso de balas de goma, así como a grupos a los que acusan de planear las revueltas para desestabilizar al Gobierno.

Prabowo pidió a sus seguidores el martes que no acudan a manifestarse frente a la corte, mientras que el jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Asep Adi Saputra, estimó en 32.000 los efectivos que permanecerán desplegados hasta que los magistrados anuncien su decisión.

Se trata de la segunda vez que el exgeneral impugna el resultado electoral ya que en 2014 también optó por disputarlo por la vía legal tras perder frente a Widodo.

Las vistas terminarán el 24 de junio y la fecha límite para la sentencia es el 28 de junio.