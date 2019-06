Igea : Mañana se verá la voluntad real de cambio o no de algunos

Valladolid, 14 jun (EFE).- El candidato de Cs a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, ha advertido este viernes de que mañana en la constitución de los ayuntamientos "será cuando se vea la voluntad real de cambio o no de algunos", y sobre el acuerdo con el PP para gobernar la Comunidad ha dicho que hablará cuando haya un pacto.

"No hay ningún pacto del que hablar; hasta que no lo haya, no hablaremos", ha sostenido Igea en declaraciones a RTVCyL recogidas por Efe, en las que ha incidido en que lo primero para ese acuerdo es tener un programa, y hasta que no se tenga "no tenemos nada más que hablar", ha insistido.

El candidato de Cs a la presidencia de Castilla y León ha dicho que está de acuerdo con lo acordado por su partido a nivel nacional y la decisión de la ejecutiva nacional, de la que forma parte, sobre el principio de acuerdo para pactar con el PP en esta Comunidad y en algunas alcaldías, que fue una "decisión compartida y unánime".

El PP y Cs a nivel nacional alcanzaron el pasado miércoles un principio de acuerdo para que el candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, presida el Gobierno regional y la formación naranja se hará con las alcaldías de Burgos o Palencia, y algunas diputaciones.

En cuanto que la decisión se haya adoptado en Madrid, Igea ha defendido que todos son miembros de un país y de una nación y es importante "tener partidos que piensen en toda la nación, en su futuro, en sus alternativas, y eso es una buena cosa", y sobre posibles discrepancias, las ha dejado para cuando hablar en el interior de su partido.

Respecto al acuerdo con el PP, ha insistido en que lo primero para llegar a un pacto es tener un programa, luego una estructura de gobierno y finalmente las personas.

"Hasta que no haya un programa no tenemos más que hablar; lo importante es qué queremos hacer para los ciudadanos", ha sostenido.

Sobre los pactos municipales en ayuntamientos como Burgos o Palencia ha pedido "no tener ansiedad", sólo "hay que esperar", ya que apenas quedan 24 horas, aunque "mañana se verá esa voluntad real o no de pactos", ha concluido.