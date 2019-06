El Gobierno valenciano no niega ayudas a libros en castellano, como afirma Cs

Madrid, 14 jun (EFE).- El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento valenciano, Toni Cantó, ha utilizado la figura de Miguel Hernández, en una polémica afirmación, para acusar al Gobierno de Ximo Puig de negar ayudas a la edición de libros en castellano, algo que no es cierto, ya que las obras en esta lengua sí reciben subvenciones.

Casi 170.000 euros fueron destinados en 2018 por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte que dirige Vicent Marzà (Compromís) a la producción editorial en castellano, dato que contradice la llamativa afirmación formulada este jueves por Cantó durante el debate parlamentario de investidura del socialista Puig para un segundo mandato.

CANTÓ: "Ustedes son los de la lengua única, señor Puig. Miguel Hernández no hubiera podido publicar en la Comunidad Valenciana en la que lleva Cultura el señor Marzà. No hubiera podido publicar porque no hubiera tenido ni una sola ayuda, señor Marzà, por publicar en 'castellà'".

DATOS: La Conselleria que dirige Marzà dotó en 2018 con un total de 424.773,60 euros las ayudas anuales a la producción editorial, el 60 % para libros editados en valenciano y el 40 % para obras publicadas en castellano, según las bases reguladoras para la concesión de subvenciones aprobadas en marzo de ese año.

Todos aquellos libros "publicados en castellano y en valenciano por empresas editoriales comerciales que tengan como actividad la edición de libros en la Comunitat Valenciana y posean número de Depósito Legal del año 2017" eran objeto de estas subvenciones, que se someten a los criterios estipulados por la UE para las consideradas "ayudas de minimis".

De acuerdo con la normativa comunitaria, ninguna empresa puede recibir más de 200.000 euros a lo largo de tres ejercicios fiscales en concepto de ayudas públicas.

En julio de 2018, la Conselleria de Educación resolvió adjudicar sus ayudas anuales a 33 editoriales por libros publicados en castellano y a 31 por títulos en valenciano (algunas participaban en ambas modalidades).

Además, la realidad que describía el diputado de Cs contrasta con las últimas cifras oficiales sobre distribución por comunidades autónomas de los títulos editados en España en las distintas lenguas cooficiales, datos de 2017 que demuestran que el 65,3 % de los publicados en la Comunidad Valenciana eran libros en castellano.

Las obras en valenciano representaban el 18,5 % del total, mientras que en Galicia ascendía a un 41,8 % el número de libros editados en gallego y, en el País Vasco, los títulos en euskera suponían el 28,6 % del total publicado en esa Comunidad.

Fuentes de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana consultadas por EFE enmarcan la apelación de Toni Cantó a la figura de Miguel Hernández en el contexto del lenguaje que se utiliza en un debate parlamentario.

Hablan de "una exageración" retórica, "un ejemplo" para advertir de "lo que puede pasar en el futuro si se sigue con esta política de inmersión lingüística a la catalana".

"Es una crítica a la política lingüística de imposición del valenciano", de modo que Cantó pretendía llamar la atención sobre el hecho de que "ahora sería más difícil encontrar apoyo institucional para editar libros en castellano", ya que, según Cs, el actual Ejecutivo ha multiplicado por 2,7 las ayudas al fomento de esta lengua y, "de seguir así", se acabaría en la situación sobre la que alerta su portavoz.

FUENTES:

- Resoluciones de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deportes de la Generalitat Valenciana sobre subvenciones a la producción editorial. 15 de marzo y 25 de julio de 2018.

- Datos oficiales sobre títulos editoriales publicados en España en 2017. Instituto Nacional de Estadística (INE).

- Fuentes de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana.