Fundéu BBVA: "nuevo pacto verde", mejor que "green new deal"

Madrid, 14 jun (EFE).- La denominación "nuevo pacto verde" es una alternativa preferible a "green new deal", expresión con la que se hace referencia a un conjunto de propuestas políticas para abordar la crisis climática mediante medidas económicas sostenibles, respetuosas con el medioambiente.

Según la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA, en los medios de comunicación pueden verse frases como "Existe un creciente apoyo para impulsar un Green New Deal que apunta a una rápida descarbonización de la economía creando empleos sostenibles seguros y bien pagados", "El Green New Deal es la columna vertebral de las propuestas programáticas de los partidos verdes" o "El ?Green New Deal? y las políticas del futuro".

Aunque en las noticias sobre las medidas para abordar la crisis climática aparecen expresiones como "nuevo acuerdo verde" o "nuevo tratado verde", de igual transparencia y validez, la denominación acuñada en la base terminológica de la Unión Europea es "nuevo pacto verde". Dado que no se trata de un nombre propio, sino de una secuencia de palabras meramente descriptiva, no hay razón para emplear mayúsculas.

Así pues, en los ejemplos iniciales habría sido mejor sustituir el nombre inglés: "Existe un creciente apoyo para impulsar un nuevo pacto verde que apunta a una rápida descarbonización de la economía creando empleos sostenibles seguros y bien pagados", "El nuevo pacto verde es la columna vertebral de las propuestas programáticas de los partidos verdes" y "El nuevo pacto verde y las políticas del futuro".

