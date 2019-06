David Gilmour, de Pink Floyd, subasta algunas de sus viejas 'compañeras'

Nueva York, 14 jun (EFE).- Solitaria, acompañada sólo del enorme foco que la ilumina, se encuentra en las galerías de Christie's en Nueva York una vieja guitarra eléctrica, con evidentes signos del paso del tiempo y de las constantes modificaciones a las que le sometió su dueño.

"Esta guitarra fue fundamental para la composición de 'The Dark Side of the Moon', considerado uno de los álbumes más importantes de la historia de la música", explica una de las expertas de la casa de subastas a periodistas y aficionados.

Y es que el dueño del preciado artículo, que para muchos es objeto de devoción, no es otro que el legendario David Gilmour, de Pink Floyd, que el próximo 20 de junio subastará en la Gran Manzana un total de 126 de sus guitarras con fines benéficos.

Esta, la "Black Strat", una guitarra eléctrica Fender Stratocaster de 1969, la joya de la corona de la colección, la "vieja compañera" que acompañó a Gilmour desde 1971 cuando la compró en Nueva York -curiosamente a escasas cuadras del lugar en el que saldrá de nuevo a la venta- hasta mediados de los 80.

"David Gilmour la compró después de que, en medio de una gira por EE.UU., les robaran el camión en el que llevaban todo el equipo. Así que vino a Nueva York de camino de vuelta a Londres y la adquirió en la mítica tienda de música Manny's", cuenta a Efe Kerry Keane, especialista en instrumentos musicales de Christie's.

"Ha permanecido con él toda su carrera y ha sido una plataforma para sus actuaciones y grabaciones", agrega.

Aunque la "Black Strat" es la que mayor atención se lleva, que dado su valor histórico y sentimental tiene un precio estimado entre 100 000 dólares y 150 000 dólares (entre 90 000 y 134 000 euros), la guitarra está acompañada de otras muchas "compañeras" de Gilmour, que por respeto ocupan galerías contiguas.

"Estas cinco o seis habitaciones de Christie's Nueva York representan una sobreabundancia de riquezas para cualquier coleccionista de guitarras", dice Keane.

Entre las más de 120 guitarras, también se encuentra la "White Fender Stratocaster #0001", que se ha convertido en la representación de la larga carrera del miembro de Pink Floyd, ya que su uso constante tanto en grabaciones como en conciertos la ha convertido en una pieza fácilmente reconocible para sus seguidores.

Esta última, junto con la excepcional Grestch White Penguin 6134, ha sido valoradas también en entre 100 000 y 150 000 dólares (entre 90 000 y 134 000 euros), aunque a la venta saldrán además piezas más asequibles, como la guitarra acústica de 1969 de C.F. Martin & Company, valorada en un máximo de 20 000 dólares (18 000 euros).

Más de 1.000 personas se han registrado para participar en la subasta, una cifra muy superior a otras ventas de Christie's, según cuenta a Efe su representante Sara Fox, que apunta a que la compañía calcula que se conseguirá recaudar alrededor del millón de dólares (menos de 900 000 euros).

"Pero claro, hay que tener en cuenta que obviamente hay muchas personas que quieren hacerse con una, con lo cual podría superar esa cifra", agrega.

Los fondos conseguidos los destinará Gilmour a varias organizaciones con las que suele colaborar el guitarrista, centradas en la lucha contra el hambre y el apoyo a los sin techo.

"Subastando estas guitarras, espero poder prestar ayuda donde realmente se necesita", dijo el músico en el comunicado de Christie's, quien espera que las guitarras "sigan regalándole música" a los futuros propietarios.

"Va a ser una tortura dejarlas ir y quizás algún día tendré que encontrar una o dos de ellas para comprarlas de vuelta", confesó.