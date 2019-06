Los concejales del PP de Barcelona no irán a saludar al president Torra

Barcelona, 14 jun (EFE).- Los dos concejales del grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona no cruzarán mañana la plaza Sant Jaume junto al resto de la corporación municipal barcelonesa para saludar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, tras tomar posesión del cargo, como marca la tradición.

"No cruzaremos la Plaza Sant Jaume para saludar a un presidente irresponsable como Torra", ha anunciado el presidente del grupo popular, Josep Bou, en una rueda de prensa.

"Nos negamos a participar en el aquelarre independentista que pretenden montar los separatistas en la plaza Sant Jaume. Además, no pensamos acudir a la Generalitat para saludar al presidente Torra que, además de no acatar la Constitución y no recibir al rey Felipe VI, no tiene ningún tipo de respeto hacia los catalanes que también nos sentimos españoles", ha añadido.

Bou ha advertido también que estarán "atentos al juramento de todos los concejales, ya que tienen la 'voluntad incondicionada' de acatar la Constitución, en caso contrario pediremos la anulación del nombramiento", ha dicho.

Sobre la participación en el pleno de investidura del candidato de JxCat, Quim Forn, en prisión preventiva a la espera de la sentencia del juicio del 'procés', Bou ha dicho: "Respetamos las decisiones del Tribunal Supremo, pero creemos que cualquier persona que esté sometida a un proceso judicial y en prisión no debería poder participar en un acto democrático como el de mañana".

Sobre su posicionamiento en la investidura, Josep Bou ha anunciado que presentará "candidatura propia, para ser coherentes con nuestras propuestas en campaña, apostando por una Barcelona libre de separatismos y populismos".