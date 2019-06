Los venezolanos en La Guajira colombiana, entre la esperanza y el miedo

Riohacha , 13 jun .- Todas las mañanas desde hace dos meses la venezolana Walmeris Hermoso saca las cuentas de lo que hará con los 20.000 pesos (unos seis dólares) que recibe por doce horas de trabajo diario como vendedora callejera en la ciudad colombiana de Riohacha donde muchos viven entre la esperanza y el miedo.

Esta mujer de 30 años era bombera en San Felipe, capital del estado venezolano de Yaracuy, y hace parte de los 1,3 millones de ciudadanos de ese país que se establecieron en Colombia, muchos de los cuales se ganan la vida con diversos oficios en las calles de Riohacha, capital del departamento caribeño de La Guajira, fronterizo con Venezuela.

"Llegamos hace dos meses y medio y al principio nos tocó dormir en la calle pero comenzamos a trabajar para un colombiano que tiene varias 'chazas' (puestos callejeros generalmente de venta de golosinas y cigarrillos)", contó a Efe Walmeris mientras despierta a su hijo de seis años que duerme a su lado en una colchoneta.

Su hermana Oneida, que hasta hace dos años fue profesora de castellano en una escuela de San Felipe, le recibe el turno mientras Walmeris duerme en una habitación por la que paga 5.000 pesos (1,5 dólares) por noche y que debe compartir con otros compatriotas en igual situación.

A Riohacha, de unos 290.000 habitantes, llegan a diario desde el estado de Zulia centenares de venezolanos que huyen a pie de la crisis en su país, muchos de los cuales optan por quedarse en la ciudad por su cercanía a la frontera y porque comparten la misma cultura.

"Nos vinimos con mi otro hermano, que en San Felipe era policía y que está atendiendo una 'chaza' en la terminal de autobuses, pero él allá trabaja desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche", relata Oneida.

Al final del día se juntan y cenan juntos "cuando hay para comer", aclara.

Para estas mujeres, lo más difícil no es sobrevivir con lo poco que ganan sino que muchas veces son insultadas por colombianos que las tachan de delincuentes.

"Hace dos días llegó un hombre y como no le quise regalar un cigarrillo me insultó y tuve que quedarme callada porque no podía exponer a mi hijo, que es quien me acompaña por las noches", lamenta Walmeris mientras se seca las lágrimas.

Según un estudio de la Universidad de La Guajira divulgado por el centro de pensamiento Guajira 360°, en ese departamento solo el 5 % de los venezolanos tiene un empleo formal, mientras que el 25 % desarrolla actividades económicas informales y cerca del 70 % está desempleado.

Por otra parte, un informe de Migración Colombia, con corte al 29 de abril pasado, señala que en La Guajira han sido expedidos 38.387 permisos especiales de permanencia (PEP) a venezolanos, requisito para acceder a un empleo formal, lo que representa apenas el 6 % de la población de esa nacionalidad que está viviendo en la región.

Para el analista político colombiano John Deluque, residente en Riohacha, el hecho de que "los venezolanos estén lavando carros, limpiando vidrios o simplemente pidiendo dinero en las esquinas" crea en la gente la imagen de que "ellos son los responsables de la inseguridad" ciudadana.

Solsiré Pérez, una venezolana que lleva varios meses radicada en La Guajira y que vende arepas cerca de la terminal de autobuses de Riohacha, denunció que políticos colombianos están tramitando cédulas a ciudadanos de su país para que voten por ellos en las elecciones regionales del próximo 27 de octubre.

"Desde hace unos meses están sacando cédula colombiana a venezolanos con documentos y testigos falsos y los van a poner a votar en las próximas elecciones. Ya uno no sabe dónde es más puerca la política", afirmó.

El secretario de Gobierno de Riohacha, Ronald Gómez, aseguró a Efe que hasta el momento no han tenido conocimiento de este tipo de irregularidades y que hay estrictos controles tanto en la Registraduría Nacional del Estado Civil -entidad que organiza las elecciones- como en Migración Colombia para evitar fraudes.

En su opinión, "la problemática de la migración venezolana ha generado temor entre muchos ciudadanos porque creen que éstos han incrementado la inseguridad debido a que son muchas personas las que están ocupando el espacio público con actividades que antes hacían los colombianos".

"Nosotros manejamos cifras que nos demuestran que los principales delitos cometidos en Riohacha, que son el hurto simple y el robo con motocicleta no son cometidos por venezolanos, pero mucha gente cree que sí y eso genera cierto conflicto", indicó el funcionario.

Según cifras de la Policía colombiana y la Fiscalía, entre enero y mayo de este año fueron detenidos 192 venezolanos en La Guajira, de los cuales solo un caso está relacionado con un homicidio.