Soriano: "Rachid me dijo que Soler le propuso personalmente secuestrarme"

Valencia, 13 jun (EFE).- El empresario Vicente Soriano explicó este jueves, en la segunda jornada del juicio que investiga un posible plan para secuestrarle para forzarle a pagar una deuda, que Rachid Behdaoui, uno de los acusados, le dijo que quien le propuso la operación fue Juan Bautista Soler, a quien debe 59 millones de euros por una compraventa de acciones del Valencia, club que ambos presidieron.

Soriano narró que a principios de abril de 2014 la Policía se puso en contacto con él para hacerle constar, "que mi integridad física estaba en peligro por un asunto económico, me quede perplejo porque yo conscientemente no le he hecho daño ni a una hormiga".

El empresario dijo que le pidieron que "cambiara de hábitos, que no saliera de casa y que si podía me fuera dos meses de vacaciones". También indicó que, en una segunda reunión la Policía dio el nombre de Soler como posible responsable "con quien tenía un problema involuntario, no intencionado".

Soriano explicó que, unos días después, se presentó en su despacho Behdaoui "y me contó de buena voluntad, con toda la afabilidad del mundo, que quería hacerme saber que Juan Bautista Soler le ha encargado para hacerme daño".

"Me dice que es muy mala gente y me quiere hacer daño para conseguir lo que sea y como sea. Me dice que es un sinvergüenza, que le ha tomado el pelo y que no entendía por qué me iba a hacer daño. Me dice 'me ha encargado personalmente un secuestro contra usted'", señaló.

El plan que le transmitió era secuestrarle a la salida de una cafetería donde solía tomar café, meterle en un furgón, sedarlo y llevarlo a Francia.

"Y desde allí chantajearme a mi familia o a mí para que pagara. Para hacerme daño hasta el punto que pagara todo lo que pudiera. Y que después devolveré a España para dejarme tirado en una gasolinera con dinero y ropa", recordó Soriano, que señaló que se habló de "cortarme dedos, orejas y demás cosas".

Behdaoui le dijo "que me quedara tranquilo, que no me iba a pasar nada, le di un abrazo y me dijo que si le pasaba algo que cuidara de su familia".

"Me dijo que estuviera tranquilo porque no se iba a realizar, que él era el encargado y no se iba a hacer", apuntó Soriano, que dijo que no le pidió nada a cambio y que cuando le comunicó que iba a trasladarle a la Policía esa información le dio a entender que ya lo sabía.

Preguntado por quiénes le transmitió que estarían al frente de la operación, señaló que "principalmente al señor Soler, de ser el jefe de toda la operación".

"Pero me dijo que tenía implicación un abogado, Juan Carlos Navarro, me habla de un señor que tienen una cafetería en el Mercado de Colon y de otra persona. Y me habla del hijo de Soler", señaló.

En el juicio figuran como acusados, además de Soler y Behdaoui, el empresario Ciro d'Anna, que tenía una cafetería en el Mercado de Colón, y Abdelatif Laaroubi 'Tati'.

En la primera jornada del juicio, Behdaoui dijo que manipuló una grabación para incriminar a Soler y situó a 'Tati' como responsable mientras que el resto de acusados apuntó a Behdaoui como ideólogo de la operación.