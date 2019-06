'Pechito' López: "Firmo ya ganar las 24 Horas y no el Mundial"

Le Mans , 13 jun .- El argentino José María 'Pechito' López, que ocupa junto al japonés Kamui Kobayashi y al inglés Mike Conway el segundo puesto en el Mundial de Resistencia -con 31 puntos menos que el otro Toyota TS050 Hybrid, el del español Fernando Alonso-, admitió a EFE que "ya mismo" firma "ganar las 24 Horas de Le Mans" y no anotarse el campeonato.

"Si el domingo me voy ganando las 24 Horas de Le Mans, aunque no sea campeón, lo firmo ahora. Ya. No tendría problemas en firmarlo. Creo que el auto 8 (el que comparte Alonso con el japonés Kazuki Nakajima y con el suizo Sebastien Buemi) ha hecho méritos suficientes para ser campeón del mundo", comentó a Efe 'Pechito' López.

"Mirando hacia atrás creo que hemos tenido el rendimiento para pelear, hemos ganado carreras", manifestó el argentino, en referencia a las posibilidades de que él y sus compañeros aun pudieran darle la vuelta a la situación y ganar el Mundial de Resistencia.

"En la última veníamos muy bien, también (las Seis Horas en Spa-Francorchamps, en Bélgica, en la que acabaron sextos, tras sufrir una avería). Ahora nos encontramos con una posibilidad muy remota de ganar el campeonato, pero el trabajo tiene que ser el mismo", comentó

"Se trata de hacerlo lo mejor que se pueda. Creo que nosotros tenemos menos que perder", explicó a Efe 'Pechito', que ganó junto a Kobayashi y a Conway las Seis Horas de Fuji (Japón) y las Seis Horas de Shanghái (China).

"Nosotros prácticamente estamos muy lejos del campeonato. Tendríamos que ganar y el auto 8 tendría que abandonar; o acabar por detrás del sexto. En ese sentido, ellos tienen mucho más que perder que nosotros", opinó 'Pechito', nacido hace 36 años en Río Tercero (Córdoba).

"Ellos tienen que garantizarse llegar a la meta. Pero después, conociendo a Fernando, a Sebastian (Buemi) y a Nakajima, uno corre cada carrera con la intención de ganar siempre", manifestó el piloto suramericano este jueves en el circuito de La Sarthe.

"Creo que la carrera va a ser una pelea muy linda en pista, también", respondió a Efe 'Pechito' López, antes de disputar la calificación para las 24 Horas de Le Mans, que arrancarán el sábado a las tres de la tarde (13:00 horas GMT).

Respecto a si le gustaría repetir este fin de semana el duelo que mantuvo el año pasado, por la noche, con el doble campeón mundial asturiano de Fórmula Uno, el argentino respondió que "no necesariamente".

"No sé si fue un duelo o una masacre", precisó 'Pechito', provocando las risas de los periodistas presentes en su comparecencia ante los medios.

"Fue más lindo durante el día, íbamos más parejos. Por la noche nos costó más, porque fueron fantásticos esos cuatro 'stints' (tandas) que hizo por la noche. Si volvemos a coincidir, espero que si hay una lucha, sea más tranquila", comentó, respecto a Alonso, el argentino, que quitó importancia a la consecución de la 'pole' antes de afrontar la calificación, cuyas dos últimas sesiones se disputarán en la tarde y durante noche de este jueves.

"Es una carrera de 24 Horas; y acá, la calificación no definirá nada. Será difícil, porque ayer dañamos el auto, por culpa de un accidente; y tomamos riesgos innecesarios, creo, en una carrera que es larga, en la que nos tomaremos la calificación con un enfoque diferente", dijo el argentino.

"Es muy lindo salir en la foto el sábado", indicó, en referencia a la instantánea de la calificación, que en esta ocasión se hará en la madrugada del viernes. "Pero es más lindo salir en la foto del domingo", precisó 'Pechito', que cree que para Argentina la victoria de un argentino en Le Mans supondría "lo mismo que supuso para España cuando Fernando (Alonso) la ganó".

"Es una de las carreras más importantes del mundo; y en cualquier lado del mundo ganar este tipo de carreras es lindo. Para mí, personalmente, es un sueño que siempre quise; es una carrera difícil, pero gracias a Dios estoy en un equipo que me da la posibilidad de pelearlo", declaró 'Pechito' López este jueves en Francia.