Lorenzo dice sobre su situación que "ninguna de las dos partes está contenta"

Montmeló , 13 jun .- El español Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V) reconoció este jueves, sobre su situación en el equipo, que le llevó a viajar la semana pasada a Japón para encontrar soluciones, que "es evidente que ninguna de las dos partes está contenta con los resultados" que están consiguiendo.

"No sólo Honda no está contenta con los resultados, yo tampoco. El proceso imagino que será más largo de lo que pensábamos y más largo de lo que me gustaría, pero creo que con esfuerzo, modificaciones por ambas partes, por la de Honda y por la mía, para entender mejor la manera de pilotar esta moto, habrá progresos", dijo el piloto balear de Repsol Honda.

"vamos a ver si el tiempo demuestra eso, o si seguimos estancados, pero de no ser así no sólo Honda igual no está dispuesta a continuar, yo tampoco", sentenció.

Jorge Lorenzo, además, apuntó: "Somos dos partes aquí, dos partes que han ganado mucho, Honda evidentemente ha ganado más títulos por la historia y porque ha tenido más pilotos. Mi historia es más pequeña y sólo soy un piloto, pero también he conseguido muchos resultados, con varias marcas".

"Y quiero conseguirlo también con Honda. Por eso estoy aquí, y por eso he decidido seguir dos años más mi carrera, por lo menos, en MotoGP", agregó el piloto de Palma de Mallorca.