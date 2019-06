Jameneí dice a Abe que no negociará con EEUU ni enviará un mensaje a Trump

Teherán, 13 jun (EFE).- El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, frenó hoy en seco los intentos del primer ministro japonés, Shinzo Abe, de lograr un acercamiento con Estados Unidos, asegurando que no negociará con ese país ni enviará un mensaje a su presidente, Donald Trump.

Abe, que finaliza con esta reunión su estancia de dos días en Teherán, comentó a Jameneí que quería enviar un mensaje de su parte a Trump, según un comunicado de la oficina del líder iraní.

"No considero a Trump como una persona con la que merezca la pena intercambiar ningún mensaje y no tengo ninguna respuesta para él", declaró Jameneí, quien agradeció, no obstante, la "buena voluntad" de Abe.

El líder supremo iraní señaló que Irán ya negoció durante años hasta firmar con seis potencias el acuerdo nuclear de 2015, del que EEUU se retiró unilateralmente el año pasado para volver a imponer sanciones a Teherán.

"¿Qué sentido común permitiría una vez más las negociaciones con un Estado que ha desechado todo lo acordado?", preguntó Jameneí, quien expresó su desconfianza hacia Trump.

En este sentido, recordó a Abe que Trump hablaba con él en Tokio sobre la opción de mediar con Irán y al poco tiempo de regresar de su viaje impuso nuevas sanciones al sector petroquímico iraní: "¿Es este un mensaje de honestidad?".

"Esta es nuestra experiencia y tenga la seguridad de que no la repetiremos (...) Nuestros problemas no se resolverán mediante la negociación con EEUU", zanjó.

Por otro lado, el jefe de Gobierno nipón insistió también en la reunión en que EEUU no busca un cambio de régimen en Irán, lo que en opinión de Jameneí es "mentira".

"Nuestro problema con los Estados Unidos no es sobre el cambio de régimen (...) Si pudiera hacerlo, lo haría, pero no es capaz de hacerlo", aseveró el líder supremo.

Abe comenzó ayer una visita histórica de dos días a Teherán con el objetivo de rebajar la tensión en Oriente Medio, y pidió a Irán que tenga "un papel constructivo" para evitar "un choque accidental".

La tensión ha repuntado desde que EEUU decidiera aumentar su despliegue militar en Oriente Medio, reforzar sus sanciones contra Irán y designar a los Guardianes de la Revolución iraníes como grupo terrorista.

Además, ha habido un par de incidentes en el golfo Pérsico que han despertado la alarma, el último hoy, cuando dos barcos han sido atacados en el mar de Omán.

Uno de los barcos tiene armador japonés, por lo que el ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, dijo que el suceso era por lo menos "sospechoso", ya que coincide con la visita de Abe a Teherán.