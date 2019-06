Henry Mancini, bandas sonoras eternas y para la memoria colectiva

Los Ángeles , 13 jun .- Con bandas sonoras eternas como las de "Desayuno con diamantes" o "La Pantera Rosa", que traspasaron las fronteras del cine para instalarse en la memoria musical colectiva, el legado de Henry Mancini pervive veinticinco años después de la muerte del compositor.

Ganador de cuatro Óscar y 20 Grammy, Mancini, que falleció en Los Ángeles (EE.UU.) el 14 de junio de 1994 a los 70 años por un cáncer de páncreas, está considerado como uno de los genios de la música escrita para cine y televisión, y gran parte de su éxito se debe a la vida que sus obras tuvieron más allá de las películas o series para las que fueron compuestas.

El caso más evidente es "Moon River", canción concebida por el estadounidense para que la interpretara Audrey Hepburn en "Desayuno con diamantes" (1961).

Pero lo que podría haber sido un tema sin más de una banda sonora alcanzó finalmente el cielo de la música popular: ganó el Óscar a mejor canción, se llevó los Grammy a canción y grabación del año, y tiene infinitas versiones a cargo de artistas tan diversos como Frank Sinatra, Barbra Streisand, Rod Stewart, R.E.M., Louis Armstrong, Carla Bruni o Frank Ocean, por mencionar solo algunos.

El músico que creció en Pensilvania, donde unos modestos premios con su nombre se entregan cada año para reconocer los logros del teatro musical en el instituto, contó en su autobiografía "Did They Mention the Music?" (1989), escrita junto a Gene Lees, que la letra final de "Moon River" fue la tercera propuesta que Johnny Mercer le presentó.

"Empecé a tocar la melodía de nuevo y el cantó la tercera letra. De vez en cuando, escuchas algo tan bueno que te pone la piel de gallina. Y cuando Mercer cantó el verso de 'Huckleberry friend' (en 'Moon River'), me pasó", escribió Mancini.

"No sé si él sabía qué efecto tenían esas palabras o si fue algo que simplemente le vino, pero fue emocionante. Te hacía pensar en el viaje de Mark Twain y Huckleberry Finn río abajo por el Misisipi. Tenía muchos ecos de Estados Unidos. Era uno de esos versos extraordinarios que te excita. Era el factor decisivo", añadió.

"Moon River" no fue un destello aislado, ya que la trayectoria de Mancini incluye otras canciones de bandas sonoras cuyo recorrido no se limitó solo a la pequeña o la gran pantalla.

Así, la serie de televisión "Peter Gunn", donde empezó a colaborar con Blake Edwards, que sería su fiel aliado, fue uno de sus primeros triunfos con un tema central e instrumental entre misterioso y sexy.

"Peter Gunn" contó con reinterpretaciones bastante singulares y variadas: pasó por el rock progresivo con Emerson Lake & Palmer, surcó olas con la versión de música surf de Dick Dale and his Del-Tones, y también pasó por el barniz del soul gracias a The Blues Brothers.

Y algo muy parecido se puede decir de la canción principal de "La Pantera Rosa" (1963), imprescindible en cada una de las entregas televisivas y cinematográficas que ha tenido esta saga y cuya melodía de saxofón, interpretada por Plas Johnson, puede ser tarareada en todos los rincones del planeta.

Con un estilo fresco que mezclaba el jazz, género que amaba desde que era pequeño, y los arreglos orquestales más clásicos, Mancini brilló en otras películas como "Hatari!" (1962), para la que compuso la juguetona "Baby Elephant Walk"; "Días de Vino y Rosas" (1962) o "Victor o Victoria" (1982).

Además, su arreglo de "Love Theme", de la banda sonora de "Romeo y Julieta" (1968), que firmó el italiano Nino Rota, se convirtió en un gran éxito de ventas.