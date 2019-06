UPN acusa a María Chivite de "imposibilitar" la investidura de Sánchez

Madrid, 13 jun (EFE).- El presidente de UPN, Javier Esparza, ha acusado a la líder de los socialistas navarros, María Chivite, de "imposibilitar" que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno sin depender del independentismo catalán y vasco, ante la intención de la dirigente del PSN de presidir la comunidad con la abstención de EH Bildu.

Esparza ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa este jueves en el Congreso de los Diputados, acompañado por los dos parlamentarios nacionales de Navarra Suma, la coalición que junto a PP y Cs formó UPN para concurrir a las elecciones generales del 28 de abril y autonómicas y municipales del 26 de mayo.

Ha insistido en expresar su disponibilidad a alcanzar acuerdos con el PSOE y propiciar la investidura de Sánchez en el Congreso siempre y cuando evite la abstención de Bildu en Navarra, y ha destacado que esta estrategia de UPN no supondrá "ningún problema" con sus socios de coalición.

"María Chivite está imposibilitando la investidura para ser ella presidenta en Navarra de un gobierno en minoría que va a estar en manos de EH Bildu", ha remarcado Esparza.

El dirigente navarro ha mostrado su sorpresa por que Pedro Sánchez realmente "prefiera gobernar con independentistas", ya que duda que desde la dirección nacional del PSOE "compartan la tesis" del partido autonómico y "quieran conformar en Navarra un gobierno dependiente de Bildu".

Teniendo en cuenta, ha recalcado, que "la abstención de EH Bildu no es gratis" y, por tanto, le resulta "incoherente" que en clave nacional "se pida responsabilidad" y en Navarra "se actúe como se está actuando".

Mientras que el PSOE reclama a Ciudadanos y al PP que se abstengan en la investidura de Pedro Sánchez, Esparza asegura que no es "responsable" que en la comunidad foral pretenda formar un gobierno "pentapartito" para que "no gobierne aquel que ha tenido el respaldo mayoritario de la sociedad", en referencia a Navarra Suma.

En este sentido, ha recordado que en la reunión que mantuvo ayer el diputado de Navarra Suma Carlos García Adanero con el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, le transmitió un mensaje "nítido": los futuros gobiernos no pueden contener "independentismos radicales", ni en España ni en Navarra.

"No dijimos un 'no es no', dijimos un no, de ti depende", ha dicho Esparza, tras recordar que su partido sigue abierto a lograr acuerdos con el Partido Socialista.

Asimismo, Esparza ha acusado al PSOE de virar su posición en Navarra respecto a la semana posterior a las elecciones del 26 de mayo, cuando expresó una "separación del camino que quería emprender su secretaria general en Navarra", en palabras del líder de UPN.

"En ese momento, yo tendí la mano para explorar acuerdos que posibilitaran que se cumpliera un objetivo fundamental: que el independentismo, ni el vasco ni el catalán, sea quien decida quién gobierna nuestro país", ha señalado.