Voss-Tecklenburg: "Siento orgullo de todo mi equipo"

Valenciennes , 12 jun .- La seleccionadora alemana femenina de fútbol, Martina Voss-Tecklenburg, se mostró satisfecha por la victoria (1-0) ante el equipo español en su segundo partido de la fase de grupos del Campeonato del Mundo y felicitó a sus jugadoras por haber superado la ausencia de Dzsenifer Marozsan.

"Hemos echado de menos a 'Dzseni', sí", reconoció en rueda de prensa la preparadora alemana, "porque ella en los momentos difíciles es una gran ayuda, sabe dar y recuperar el balón y además pierde pocos balones". "Hoy nos habría ayudado, pero la situación es la que es y trataremos de compensarlo como equipo", dijo tras verse como líder en solitario del Grupo B con pleno de 6 puntos.

Voss-Tecklenburg explicó que partía de la base de que su equipo tendría "poco el balón", destacó las llegadas a la portería de Sandra Paños aunque lamentó que sus pupilas no lograran materializar alguna ocasión más, además de la que terminó en el gol de Sara Däbritz. Bajo su punto de vista, ella hoy "ha estado increíble".

Con su equipo asimilando todavía la baja por lesión de su estrella, la seleccionadora alemana afirmó que tienen "margen de mejora, sin duda".

"Pero nadie nos va a quitar los 6 puntos que hemos conseguido. Ahora podemos respirar y relajarnos. Jugar tres partidos ante tres rivales diferentes y con tres tácticas nos aportará experiencia para avanzar y seguir mejorando más allá de la fase de grupos. Espero que estos dos primeros triunfos nos aporten más estabilidad", deseó.

Voss-Tecklenburg reconoció que este miércoles sus jugadoras "han tenido que luchar" y reparó en lo costoso del triunfo ante un rival que les jugó "de tú a tú". "Sabíamos que tendríamos que correr muchísimo ante un rival que impone un ritmo de juego alto y que siempre quiere tener el balón", analizó.

La alemana, quien lleva apenas cinco meses al frente de un equipo sumergido en un proceso de reconstrucción, apuntó asimismo que deben ser capaces de "encontrar soluciones mejores, decidir antes y ser más contundentes en el juego directo".

"En el partido a veces no hemos sabido hacerlo bien. No ha sido un partido redondo porque había mucha presión y eso a las futbolistas les afecta. Era un pequeño obstáculo saber que había tanta presión. Es verdad que no hemos podido mostrar lo mismo que durante la preparación, pero no dejaremos de tratar siempre de mejorar. Confío en que de la fase de grupos salgamos con la seguridad de hacer nuestro juego", agregó.

Voss-Tecklenburg subrayó, en ese sentido, la importancia de haber ganado "dos partidos duros" ante España y China y liderar "un grupo complicado". "Ahora no vamos a ceder ni a menospreciar a Sudáfrica. Tenemos que poner toda la carne en el asador", abundó.

En ese encuentro, Voss-Tecklenburg pedirá a sus jugadoras que sean "más valientes y más activas" que ante la selección española.

"España hoy no ha dejado de ser peligrosa. Nos ha puesto en problemas por su velocidad y por sus combinaciones. Hemos tenido un par de jugadas en el área donde hemos sabido hacerlo bien. Con un empate no sé cómo estaría, pero quizás sí estaría un poco contenta porque era un partido complicado", manifestó.