Víctor Font ficharía a De Ligt, pero no a Griezmann ni tampoco a Neymar

Barcelona, 12 jun (EFE).- El empresario Víctor Font, que ha mostrado su intención de presentarse a las elecciones a la presidencia del FC Barcelona en 2021, considera que la entidad azulgrana "tendría que hacer todo lo posible" para fichar a Matthijs de Ligt, mientras que no cree que el club catalán deba contratar a Antoine Griezmann ni recuperar a Neymar Jr.

Así lo dijo durante la presentación del libro: "Víctor Font, construim junts el Barça del futur" escrito por el periodista Antoni Bassas.

Font considera prioritario el fichaje del holandés: "Es un talento único con una proyección espectacular, una muy buena pieza en esta renovación necesaria de la plantilla".

Pero no es de la misma opinión en el caso de Griezmann. "No ficharía a alguien que nos dijo que no hace un año. Seguro que hay otras alternativas en el mercado", insistió.

Y aún más contundente fue respecto a la posibilidad de repescar a Neymar Jr del PSG. "Después de hablar con mucha gente que sabe de esto, cuando se valora un fichaje no hay que valorar solo el talento, que en su caso es 'top', sino todos los otros factores que garanticen que el jugador sea competitivo. En el caso de Neymar, las señales que ofrece no son las mejores", argumentó.

El empresario afirmó que "no entra en sus planes" la posibilidad de impulsar una moción de censura contra la directiva de Josep Maria Bartomeu, una opción que apuntó sin concretar el excandidato Agustí Benedito.

"Es bastante sorprendente el tema de la moción y muy ilustrativo de cómo el Barça está marcado por el corto plazo. Se puede pasar de pensar en un triplete a que una pelota no entre y poner en cuestión todo lo que pasa en la institución", aseguró.

Lo que le interesa a Font es cómo afrontará el Barça la próxima década, y en "cómo hacer el cambio generacional" con vistas al nuevo proyecto.

Y en este caso, afrontar el relevo de Leo Messi es "parte del reto", pero no solo eso, sino también renovar a una generación de futbolistas o como asegura: "Planificar cómo será el mundo (del Barça) después de Messi".

"Hay que ser muy fieles a la idea y el estilo de fútbol que nos ha convertido en el mejor equipo de la historia en los últimos años. A Messi no se le puede sustituir con nadie, es insustituible, y estamos trabajando para ser cien por cien fieles a un estilo de juego: el de Cruyff; y para ello debemos contar con las personas que más saben y conocen de este estilo", insistió.

Y en este sentido, Font aboga para que exfutbolistas de la entidad y conocedores del 'estilo Barça', como Xavi Hernández, ocupen cargos de responsabilidad en el futuro.

"Seguimos hablando con Xavi Hernández, que tenga un papel más allá de entrenar al primer equipo del Barça y estoy convencido de que lo será", añadió.

Por contra, considera que "tener alguien como Pep Segura (actual director técnico) liderando el proyecto es incongruente con la idea del estilo".

Preguntado sobre si los jugadores del Barça actual tienen demasiado poder, Font comentó que probablemente, aunque no está dentro del club y solo conoce lo que publican los medios.

"Es imprescindible que en un club como el Barça el liderazgo institucional no esté en el vestuario y para eso hace falta liderazgo, proyecto, visión y gente con ascendencia sobre el vestuario", añadió.

Otra de las preocupaciones para Font es el 'Espai Barça', la remodelación prevista del entorno del Camp Nou. "Aun ni ha empezado. Reclamamos transparencia, porque no se pueden tomar decisiones que hipotequen el club", añadió.

En este sentido, Font argumentó que se desconoce cómo está el proyecto. "Hubo un referéndum en 2014, se hablaron de 200 millones de financiación, se anunció que a finales de esta temporada tendríamos los 'naming rights' del estadio, que es la principal fuente de financiación, pero de momento no tenemos noticias", agregó.

Font recordó que la situación económica del Barça está optimizada al máximo y comentó que el club está obligado a vender por 70 millones de euros antes de finales de junio para cubrir el presupuesto.

Por lo que Font considera que se debe transformar el modelo de generación de ingresos para afrontar la masa salarial y mantener el nivel de propiedad actual.

"Lo que me preocupa muchísimo es la parte económica. Tenemos muy complicado hacer frente a las necesidades financieras en el día a día", insistió.

Font asegura que quiere ser presidente del Barça, más allá de la parte de "la ilusión y de la pasión" como barcelonista, también en "la inquietud y el convencimiento de que hace falta transformar la gestión del club".

"No es una reacción de cómo se hacen las cosas hoy, sino como se hacen hasta hoy, si queremos preservar el nivel de propiedad como hoy. Podemos asumir que podríamos convertirnos en el nuevo Milan y vivir del pasado", resumió.