Las últimas palabras de los acusados del "procés" en 12 frases

Madrid, 12 jun (EFE).- Desde la llamada de Oriol Junqueras a que "la cuestión" vuelva a la política hasta el convencimiento de Jordi Cuixart de que "volvería" a repetir lo que hizo el otoño de 2017. Los acusados del "procés" se han dirigido por última vez a la Sala, convencidos de su inocencia y de que el diálogo es el camino.

Éstas son sus últimas intervenciones en 12 extractos:

- "Creo que lo mejor para todos sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, de donde nunca debería haber salido, al terreno del diálogo, la negociación y el acuerdo". Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat.

- "No hay ningún tipo de arrepentimiento, todo lo que hice lo volvería a hacer"; "Se nos juzga por manifestarnos, por expresar, por movilizar, por votar. Y les digo sin ningún tipo de acritud o prepotencia y con toda la serenidad del mundo que estoy convencido de que lo volveremos a hacer (...) pacíficamente, serenamente, pero con toda la determinación del mundo". Jordi Cuixart, líder de Òmnium, que ha calificado su prisión de "ilegítima" al no ser culpable "de ningún delito".

- "Afirmo que estoy siendo juzgada por mi trayectoria política, por ser quien soy, no por mis actos, no por mis hechos". Carme Forcadell, expresidenta del Parlament.

- "El Poder Judicial no puede resolver un problema político pero ustedes tienen una responsabilidad, que es no agravar la crisis política". Jordi Sànchez, exlíder de la Asamblea Nacional Catalana.

- "Si hoy estamos en este tribunal es por un fracaso de la política y como castigo al desafío político que representó la organización del referéndum del 1 de octubre". Joaquim Forn, exconseller de Interior.

- "Descabezándonos a unos cuantos no se va a descabezar el independentismo ni la voluntad de tantos catalanes de decidir su futuro político (...) Estoy aquí por mis ideas y porque no renuncié a mi actividad política". Jordi Turull, exconseller de Presidencia.

- "Porque esta inmensa ola de libertad y esperanza es imparable, porque la esperanza es más poderosa que el miedo, porque después de nosotros siempre vendrán más. No existen suficientes cárceles para encerrar el anhelo de libertad de un pueblo". Josep Rull, exconseller de Territorio.

- "Apelo, insto, a todos aquellos demócratas del Estado español y más allá a que podamos conjuntamente construir una realidad en la que no haya juicios políticos, en la que no haya presos y presas políticas porque hoy somos nosotros pero mañana puede ser cualquiera (...) Sean conscientes de que en este banquillo no estamos sentados solo doce personas, están sentadas más de dos millones de personas". Raül Romeva, exconseller de Acción Exterior.

- "No sé si estamos en un juicio político o no, no soy yo quien tengo que decirlo pero sí puedo afirmar que, ante la exposición de estos argumentos de la Fiscalía, subyace un trasfondo político (...) Su sentencia no será solo mi libertad, sino la libertad en mayúscula de muchas generaciones". Dolors Bassa, exconsellera de Trabajo.

- "Creo que no fue una ingenuidad pensar que el acuerdo entre la Generalitat y el Gobierno de España era posible. El acuerdo estuvo a punto de ser posible (...) Me pregunto cómo hemos podido llegar a este punto, a este despropósito y quizá cómo podemos enderezarlo". Santi Vila, exconseller de Empresa, que dimitió a un día de la DUI.

- "Que una cuestión que tiene origen en una base de naturaleza claramente política se haya convertido en juicio penal es un fracaso colectivo. (...) Estoy seguro de que estamos a tiempo de buscar caminos que nos acerquen a las soluciones (...) Es mi deseo que el resultado de la sentencia que tiene que dictar este tribunal también contribuya a ello". Carles Mundó, exconseller de Justicia.

- "Alguien debería tener en cuenta, y pienso humildemente que también este tribunal, que hay nuevos políticos y que el anhelo de una buena parte del pueblo de Cataluña de definir su encaje en la Europa moderna continuará. En democracia habremos de encontrar entre todos una solución adecuada, dialogada y que nos pueda satisfacer a todos". Meritxell Borràs, exconsellera de Gobernación.