El PSOE intentará la investidura con quienes respeten la Constitución

Madrid, 12 jun (EFE).- El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha dicho este miércoles que no depende de él lo que hagan los independentistas en una investidura pero que su partido negociará con quienes comparten las mismas reglas de juego que el PSOE: respeto a la Constitución e integridad territorial.

Ábalos ha expresado esta idea en declaraciones a los periodistas en el Congreso al finalizar la ronda de contactos con los partidos para la investidura de Pedro Sánchez, después de que esta mañana haya dejado la puerta abierta a contar con los independentistas y no haya descartado ministros de Podemos en el Gobierno.

En su primera comparecencia de hoy, el número tres del PSOE ha admitido que la negativa del PP y Cs de abstenerse para facilitar la investidura aboca a los socialistas a contar con la posibilidad de una abstención de ERC o JxCat en la segunda votación para poder formar gobierno.

Sin embargo, esta tarde ha asegurado que los socialistas siguen "esperando" que PP y Ciudadanos "puedan colaborar" para investir a su candidato, y ha apelado a que les "ayuden" formaciones "que dicen defender lo mismo".

"Yo no sé lo que van a hacer los demás, yo sé lo que estamos intentando hacer nosotros, que es conseguir que se pueda tener un gobierno lo antes posible en España. Y lo estamos intentando con aquellos que entienden el sistema de juego y de reglas que el PSOE entiende", ha defendido Ábalos cuando los periodistas han preguntado si necesitarán para la investidura la abstención de ERC o JxCat.

También se ha quejado de que "las fuerzas territoriales parecen tener más compromiso que otras nacionales" con la gobernabilidad.

"Seguimos apelando a la colaboración de las formaciones, incluso aquellas que han dicho que no van a apoyar la investidura. No vamos a renunciar a que puedan reconsiderar esta posición", ha afirmado el ministro de Fomento en funciones en referencia a PP y a Cs.

Sobre la posible entrada al "gobierno de cooperación" de cargos de Podemos y de su secretario general, Pablo Iglesias, José Luis Ábalos ha precisado que no descarta nada "porque es una decisión que tiene que tomar el presidente".

"El presidente ha escuchado ya a las tres formaciones nacionales importantes, que son Cs, Podemos y PP. Dos de ellas han expresado que no van a apoyar la investidura y otra ha dicho que quiere, pero quiere participar también en el Gobierno. Es una reflexión que tiene que hacer el presidente, que no ha concluido y que no la ha tomado", ha aclarado.

Esta mañana, el número tres del PSOE ha dicho que no descartaba que entrasen miembros de Podemos, entre ellos Pablo Iglesias, porque después de esta primera ronda está claro que "hay quienes han mostrado su voluntad de colaborar en la gobernabilidad de España y quienes han dicho que no".