El PSOE contempla gobernar en solitario en Rioja y alcanza acuerdos locales

Logroño, 12 jun (EFE).- El PSOE contempla gobernar en solitario en La Rioja y ha alcanzado un pacto con el Partido Riojano (PR+) , lo que facilitará la investidura de un alcalde socialista o regionalista en diez ayuntamientos, entre ellos, el de Logroño, y las cabeceras de comarca de Haro y Nájera.

Así lo han anunciado este miércoles dirigentes de ambas formaciones, en una conferencia de prensa, en la que han detallado el acuerdo, por el cual el PR+ -formación que no tendrá representación en el Parlamento riojano pero tiene la llave de la gobernabilidad en diez ayuntamientos- entraría a los Gobiernos municipales con cargo.

En el caso del Parlamento de La Rioja, el PSOE -que ha obtenido 15 de los 33 escaños de la Cámara legislativa regional- ha mantenido en los últimos días reuniones con Unidas Podemos (UP) -que ha obtenido 2 escaños- para formar gobiernos.

Sin embargo, la diputada electa de UP Raquel Romero ha condicionado el apoyo de su formación en la investidura de la socialista Concepción Andreu como presidenta del Gobierno regional a "estar dentro" del Ejecutivo autonómico, según indicó ayer en una rueda informativa.

El secretario general del PSOE de La Rioja, Francisco Ocón, ha asegurado este miércoles que le ha sorprendido esta actitud de UP.

Ha añadido que el PSOE mantiene su condición ante cualquier negociación para el Gobierno autonómico gobernar en solitario, al ser la fuerza política más votada el pasado 26 de mayo, y llegar a acuerdos con UP para gobiernos municipales.

Esto es algo que, según ha dicho Ocón, había sido aceptado por la comisión negociadora regional de UP, y no por la que, después, fue reemplazada por otra nacional, que ha exigido entrar a formar parte del nuevo Gobierno autonómico con el PSOE, con lo que las negociaciones no están cerradas y tienen que continuar.

El portavoz autonómico de Cs, Pablo Baena, ha alertado este miércoles de la inestabilidad que tendrá, a su juicio, un pacto entre el PSOE y Unidas Podemos para la investidura de Concha Andreu como presidenta autonómica, y ha acusado a los socialistas de "no tener ni la decencia" de llamarles a una segunda reunión.

Por su parte, la secretaria general del PP de La Rioja, María Martín, ha exigido este miércoles "transparencia" para que los riojanos conozcan "el coste económico" de los recién anunciados pactos entre PSOE y PR+ para gobernar en distintos municipios, entre ellos el de Logroño, donde en la actual legislatura ha gobernado el PP, con el apoyo de Cs.