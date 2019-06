Pablo Fornals marca las semifinales como objetivo "obligatorio"

Las Rozas , 12 jun .- Pablo Fornals (Castellón de la Plana, 1996) atendió a EFE en la concentración de la selección española Sub-21 en Las Rozas antes de viajar a Italia para el Europeo, en el que establece las semifinales como objetivo "obligatorio", aunque asegura que "no va a ser fácil".

El futbolista castellonense aseguró que, aunque los Juegos Olímpicos no sean tan vistosos, lograr la clasificación para los de Tokio 2020, si pasan la fase de grupos, sí sería algo especial por la experiencia de disputarlos.

Pregunta: Tras dos semanas de entrenamientos ya llega la fase final de la preparación, ¿cómo se encuentra?

Respuesta: Muy bien. Creo que al igual que todo el equipo, estamos con ganas. Son casi dos semanas entrenando y con ganas de que llegue ya el Europeo.

P: Un Europeo que empieza fuerte, contra la anfitriona y una de las favoritas.

R: Llevamos preparándonos dos semanas para este partido e intentar empezar con buen pie. Si no era el domingo, nos iba a tocar enfrentarnos el miércoles, así que así nos ha dado un poco más de margen para preparar el que parece ser el partido más importante del grupo.

P: ¿Es una final anticipada?

R: Esperamos disputar cinco partidos y cada uno de ellos van a ser una final, porque en un grupo que pasa solo uno y el mejor segundo de los otros tres grupos, cada partido te puede dejar fuera.

P: ¿Qué objetivo se marca en el Europeo?

R: Nuestro primer objetivo es pasar de grupo y una vez pasemos, que todos pensamos que es obligatorio pero que no va a ser fácil, intentar acabar lo mejor posible con unas semifinales y la final que nos den pie a ir a los Juegos Olímpicos.

P: ¿Motiva más la posible clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a pesar de que en el fútbol existen restricciones de edad?

R: Como dice, los Juegos Olímpicos no son muy vistosos para el fútbol, pero al final eso va a ser algo que la experiencia va a quedar para los que puedan ir y siempre es bonito conseguir títulos.

P: ¿En qué os insiste Luis de la Fuente para el Europeo Sub'21?

R: En ser cautelosos y en preavisarnos de que cualquier error nos puede dejar fuera, mentalizarnos de ello; estar lo más serios posibles e intentar hacer un buen partido contra Italia que es muy importante empezar esta competición con buen pie.

P: ¿Ha hablado Luis de la Fuente con usted para decirle cuál va a ser su rol?

R: No, ni él ha venido a mí ni yo he ido. Somos 23 jugadores y todos queremos jugar, queremos aportar a nuestros compañeros. Yo creo que, en una selección como esta, con grandes jugadores en la que la mayoría jugamos en primera División, cualquiera de los once elegidos lo va a hacer muy bien. Con ganas de que me de la oportunidad, pero sabiendo que si no soy yo cualquier otro compañero que gana nos va a hacer ganar el partido.

P: Una competencia sana dentro de un grupo en el que reina el buen ambiente.

R: Creo que es un grupo muy bueno, muy sano; hemos encajado muy bien. Un grupo que a pesar de que no estemos todas las semanas juntos siempre hay comunicación. Tenemos la suerte de que muchos nos vemos cada fin de semana en Primera División y creo que esta es una de las cosas bonitas que te deja la selección, que te permite hacer amigos más allá del club y del escudo que lleves.

P: ¿El buen grupo que hay es la gran fortaleza de esta selección?

R: Creo que es importante formar un buen grupo para aprender a sufrir y aprender a ganar.

Creo que en esta generación lo tenemos. Como digo yo, apelo a que tenemos un gran grupo y que unidos nos va a ser todo mucho más fácil.