Jueves, 13 de junio de 2019

UE EUROGRUPO -Luxemburgo- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona intentan este jueves alcanzar un acuerdo sobre el futuro presupuesto para el área de la moneda única, a una semana de tener que presentar los resultados de este debate a los líderes europeos.

(foto) (vídeo)

PETRÓLEO MERCADO -Viena- La OPEP difunde hoy sus pronósticos sobre la evolución del mercado mundial de petróleo a corto y medio plazo, unos cálculos que previsiblemente tendrá en cuenta en la reunión ministerial que celebrará el grupo en las próximas semanas.

MERCADOS ORO -Madrid- La cotización del oro se aproxima a 1.350 dólares la onza, nivel desconocido desde octubre de 2018, al convertirse en un valor "refugio" para los inversores por la incertidumbre que genera la desaceleración económica mundial y la guerra comercial entre EEUU y China.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com código 9852467 y otros) (vídeo)

BOEING CRISIS -Nueva York- Tres meses después de que la Unión Europea, EEUU y otros países prohibieran los vuelos del Boeing 737 MAX, la aeronaútica estadounidense enfrenta una crisis de reputación y un descenso en torno al 9 % de su valor en Bolsa.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com código 11193928 y otros)

ARGENTINA INFLACIÓN -Buenos Aires- El Instituto Nacional de Estadística publica la evolución de los precios durante el mes de mayo, después de que la tasa de inflación se situara en abril en el 55,8 %.

Agenda:

========

07:00h.- Avilés. El Comité de Empresa de Alcoa en Avilés inicia la "la marcha del aluminio" a Madrid, un recorrido que constará de doce etapas y que pretende exigir una solución que evite el cierre de la fábrica.

09.00h.- Madrid.- Los principales retos a los que se enfrentan las pymes en su proceso de transformación digital centran una jornada que inauguran el presidente de DigitalES, Eduardo Serra, y el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva.

9:00h.- Madrid.- El consejero delegado de Merlin Properties, Ismael Clemente, participa en un desayuno informativo.

09:30h.- Madrid.- Presentación de "Value Kids", un proyecto destinado a los niños para enseñarles desde pequeños a realizar un consumo responsable y generar el hábito del ahorro.

10:30h.- Madrid.- CSIF presenta los resultados de una encuesta sobre 15.000 empleados públicos de la Administración General del Estado, en la que trasladan sus principales reivindicaciones y un análisis sobre las plantillas.

10:30h.- Madrid.- Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, organiza la jornada "Los aspectos retributivos de la actividad de producción de energía fotovoltaica".

10:30h.- Madrid.- El director general de Decathlon España, Javier López, presenta los resultados de la compañía en España en 2018 y los proyectos más relevantes que se están desarrollando en 2019.

10:30h.- Madrid.- Nueva Mutua Sanitaria presenta los resultados de 2018.

11:30h.- Madrid.- Presentación en España del neobanco Qonto.

11:30h.- Madrid.- La ministra de Turismo de Ecuador, Rosa Prado de Holguín, comparece ante los medios tras reunirse con una decena de empresarios españoles de empresas hoteleras, mayoristas de viajes y aerolíneas para presentarles las oportunidades de turismo que ofrece Ecuador.

12:00h.- Madrid.- Sacyr celebra su junta general ordinaria de accionistas.

18.30.- El foro Ingenium Mobile reúne, en su quinta edición, a los operadores de telefonía móvil.

Madrid.- El Ministerio de Fomento publica la Estimación del Parque de Viviendas correspondiente a 2018.

Madrid.- El Ministerio de Fomento publica el Stock de Vivienda Nueva correspondiente a 2018.

Internacional:

===============

Buenos Aires.- El Instituto Nacional de Estadísticas de Argentina difunde el Índice de precios al consumidor de mayo pasado.

Río de Janeiro.- Brasil divulga el crecimiento del sector servicios en abril de 2019.

Bruselas.- La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, ofrece una conferencia en el centro de estudios Bruegel sobre la política comercial de los últimos cinco años y su futuro.

Bruselas.- El comisario europeo de Presupuesto, Günther Oettinger, ofrece una rueda de prensa sobre el futuro marco financiero plurianual 2021-2027 de la Unión Europea.

Luxemburgo.- Reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo).

Luxemburgo.- Los ministros de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo de la Unión Europea se reúnen en un Consejo en Luxemburgo.

Luxemburgo.- La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica datos de la producción industrial en la UE del mes de abril.

París.- La OCDE organiza un foro internacional para aumentar la protección de la propiedad intelectual ante la explosión de transacciones internacionales.

Roma.- El Instituto Nacional de Estadística italiano (Istat) publica los datos de desempleo del primer trimestre del año.

Francfort (Alemania).- El miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), Benoît Coeuré, presenta el informe sobre la función internacional del euro, "The international role of the euro".

Fráncfort (Alemania).- El grupo de aerolíneas Lufthansa publica las cifras de transporte de pasajeros y de carga de mayo.

Viena.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica su informe mensual.

Atenas.- La oficina de estadísticas griega Elstat publica los datos del paro correspondientes al primer trimestre de 2019.

Moscú.- El comisario europeo para la Unión Energética, Maros Sefcovic, se reúne con el ministro de Energía ruso, Alexander Novak.

EFECOM

emm

Redacción Efe Economía (34) 913467337 / 574