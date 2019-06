Garbajosa atribuye la exigencia del calendario a la "voluntad no negociadora"

(corrige décimo y decimotercer párrafo; correcto, Scariolo)

Madrid, 12 jun (EFE).- El calendario que afrontarán a partir de este agosto los jugadores internacionales de baloncesto, que puede exigir un año de actividad continua si llegan a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, es una "consecuencia de la voluntad no negociadora" de quien "no se sienta a la mesa".

Así se refirió el presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, a la posición de la Euroliga en la confección del calendario de competición, y a sus implicaciones en las ligas y selecciones nacionales.

"Todo el mundo tiene que ceder para llegar a un bien común. La Federación Internacional ya ha dado el primer paso al retrasar unos días el inicio de las concentraciones para el preolímpico (24-28 de junio de 2020). Pero negociar con alguien que no quiere negociar es imposible", dijo el presidente en un encuentro informativo para hacer balance de la temporada.

La asamblea de la FEB aprobó el pasado sábado por unanimidad el calendario de competiciones españolas para la temporada 2019-2020. Las eliminatorias de la liga Endesa tendrán que parar por la disputa de la Final a Cuatro de la Euroliga, retrasada hasta el periodo 22-24 de mayo.

"Queda sitio en el calendario. Si te sientas con un bolígrafo y haces cálculos, salen. No me gusta nada que la Euroliga haya puesto la Final Four en mitad de los 'playoffs' de las ligas", afirmó Garbajosa.

"Un calendario tan exigente hace que el jugador esté sobre-exprimido", dijo. "Es consecuencia de la voluntad no negociadora. Si invitas a alguien a una mesa y no se sienta, es muy difícil. Hay una competición que sin contar con nadie amplía los equipos, o mete equipos a dedo. El aficionado tiene que ver quién es el que toma decisiones unilaterales en beneficio propio", incidió.

El presidente de la FEB añadió que "a día de hoy" no hay jugadores que hayan pedido descanso en la selección española para tolerar ese calendario.

"No hay un bloque NBA, un bloque Euroliga o un bloque ACB, cada jugador tiene su situación contractual y física, y lo trabajamos de manera individualizada. La predisposición de todos es máxima", apuntó.

Tampoco ha encontrado la FEB "traba ninguna" en los clubes, que "solo quieren colaborar" con la selección.

La lista de Sergio Scariolo para el Mundial que comenzará el 31 de agosto en China tendrá "15 o 16 jugadores, como es habitual, pero", añadió Garbajosa, "valoraríamos llamar a más si hay jugadores que por contrato o lesión se van a incorporar más tarde a los entrenamientos".

LA NUEVA MENTALIDAD EN LA NBA

El presidente elogió la "mentalidad aperturista" de los clubes de la NBA para la cesión de sus jugadores a las selecciones nacionales, que implica "una postura inteligente".

"Afrontan con modernidad mental los nuevos escenarios internacionales. Para ellos, ver a Marc Gasol o a Serge Ibaka representando a su país es un plus", dijo en alusión a los Raptors de Toronto, a los que se refirió como "mi franquicia" y a quienes apoya incondicionalmente en la final de la NBA que disputan contra Golden State Warriors.

"Los sigo casi como un fan de Toronto. Por Sergio Scariolo (entrenador asistente), por Serge Ibaka, por Marc Gasol, como exjugador y por cariño a la ciudad y a la franquicia, que ha luchado mucho. Ojalá que en la próxima jornada remate y se haga con el anillo", expresó.

NUEVOS PROYECTOS, NUEVO DIRECTOR

Garbajosa expresó su "ilusión tremenda" por la nueva liga profesional de baloncesto 3x3, las Herbalife Series, y su satisfacción por la situación económica de la Federación, con 1,3 millones de beneficio en 2018, cifra que "cuadriplica la exigencia que teníamos por parte del plan de viabilidad".

El presidente compartió comparecencia con su nuevo director general, Óscar Graefenhain, quien dijo que trabajará para "conseguir los máximos ingresos posibles y gestionarlos de una manera adecuada".

El ex director general de Deportes del CSD comentó respecto al proyecto de nueva Ley del Deporte que la actual "es antigua, pero es un marco, y casi tan importante es el desarrollo complementario".

"Son procesos largos que implican ceder mucho. Lo haremos con máxima lealtad al CSD", dijo.

Sobre este mismo asunto, Garbajosa indicó que la FEB trabaja conjuntamente con la Asociación para el Deporte Español (ADESP) para defender los intereses de todas las disciplinas.

"(En el CSD) están extremadamente dialogantes y abiertos a discutir las enmiendas. Exige más trabajo, pero se construye más", afirmó.