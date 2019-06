La CE espera que Londres pague factura del "brexit" aunque haya salida dura

Bruselas, 12 jun (EFE).- La Comisión Europea (CE) recordó hoy que el Reino Unido debe honrar los compromisos financieros que asumió como Estado miembro aunque su salida se produzca sin acuerdo, ya que Bruselas considera necesario este paso antes de abordar un posible acuerdo de libre comercio entre ambos tras el "brexit".

En un documento que repasa las medidas del bloque comunitario ante un escenario de "brexit" sin acuerdo, que consideran "un escenario posible", Bruselas recalca que en esta situación "se espera que el Reino Unido aborde los tres asuntos principales de la separación", esto es, los derechos de los ciudadanos, la factura de salida y la situación que se generaría en la isla de Irlanda.

Esto sería una condición previa a que la UE "considere embarcarse en discusiones sobre la relación futura", esto es, un potencial acuerdo de libre comercio para regular sus intercambios y que sustituya a décadas de pertenencia al mismo mercado único.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ya había dicho en abril que "un 'no acuerdo' no significa 'no compromisos'", y consideró su resolución "una condición estricta para empezar a hablar del futuro".

El exalcalde de Londres Boris Johnson, favorito en la carrera para suceder a Theresa May como primer ministro británico, ha sugerido que el Reino Unido no pagaría estos compromisos financieros que adquirió como Estado miembro, como las contribuciones al presupuesto hasta 2021.

En el documento hecho público hoy, la Comisión señaló además que todas las medidas de contingencia que había preparado ante un posible "brexit" sin acuerdo, en áreas como el transporte, las aduanas o los servicios financieros, siguen siendo "adecuadas para su propósito" y no planea modificarlas ni anunciar otras nuevas.