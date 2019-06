Cuatrienal de Praga premia como mejor exposición la critica de Cataluña a 1-O

Praga, 12 jun (EFE).- La Cuatrienal de Praga, el principal festival dedicado a las artes escénicas, ha otorgado hoy el premio de mejor exposición a Cataluña por una propuesta artística que incluye una crítica a la actuación policial durante el referendo ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017.

La Cuatrienal ha distinguido al pabellón catalán en el premio a la Mejor Exposición de Países y Regiones, junto a Francia y Hungría, según informó el festival escénico en la capital checa.

"La escenografía como sabotaje, como acción política, como revolución, como protesta. Es una instalación desde múltiples puntos de vista que examina el diseño (escénico) en relación con la democracia", destaca el jurado sobre el galardón a la exposición catalana.

El premio ha recaído en el montaje "Prospective Actions (Catalunya 2004-2018)", en el que se exponen situaciones "de conflicto social" como las protestas contra los recortes sociales en 2011; el referéndum del 1 de Octubre de 2017 o las reacciones a la sentencia del caso de violación en grupo de la Manada.

La propuesta del Institut del Teatre -dependiente de la Diputación de Barcelona- se desarrolla mediante un juego en el que el espectador tiene que ir siguiendo distintas instrucciones que da una voz en off.

En el escenario dedicado al 1-O aparecen imágenes de la violencia desplegada por la Policía Nacional para evitar la celebración del referendo ilegal, intercaladas con imágenes del pollito Calimero y del discurso del rey Felipe VI, con el himno de España en una composición cacofónica y distorsionada.

La violencia policial y el efecto de los conflictos en la sociedad son los elementos comunes de los seis escenarios presentados.

"No es un 'stand' que te provoca un impacto estético y ya está, sino que una vez que has jugado, te das cuenta que has entrado en otro tipo de reflexión", explicó a Efe la semana pasada la comisaria del pabellón catalán, Bibiana Puigdefábregas.

Según agregó la comisaria, esta propuesta obliga al participante a plantearse muchas cuestiones de cómo se implica cada uno a nivel personal en el mundo.

Los escenógrafos del Institut también se inspiraron en la protesta del 5 de diciembre de 2018 contra La Manada; la protesta contra el desalojo del centro Can Vies, que llevaba 17 años "okupado" y generó una ola de protestas violentas; y la expropiación de la sucursal bancaria del Pax Bank ocurrida el noviembre del 2014.

Cataluña participó en la Cuatrienal de 2011 en el pabellón oficial de España, con la aportación del trabajo de cinco artesanos, y en 2015 ya decidió tener uno propio.

Más de 5.000 profesionales y 800 artistas de 79 países han participado en la Cuatrienal de Praga (PQ19), el certamen más importante de escenografía y arquitectura teatral del mundo.