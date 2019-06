Cortés denuncia a 70 personas y 4 medios tras los ataques por sus ingresos

Huelva, 12 jun (EFE).- Juan José Cortés, diputado del PP por Huelva en el Congreso y padre de la niña asesinada Mari Luz, ha presentado este miércoles ante la Fiscalía una denuncia contra 70 personas y cuatro medio de comunicación por los "ataques e injurias" sufridos tras conocer sus ingresos -16 euros en una cuenta y una pensión de invalidez-.

Cortés, tras reunir los testimonios contra su persona publicados en las redes sociales, según ha explicado a través de su perfil de Facebook, presenta las denuncias por "supuestos delitos de incitación al odio, racismo y xenofobia, calumnias e injurias".

Ha expresado su confianza en que todos ellos "sean procesados por la Fiscalía", al tiempo que ha agradecido su ayuda a todos los que han colaborado en recopilar esos testimonios y espera que "esto sirva de precedente para que no se haga un uso delictivo de las redes sociales".

El pasado domingo, Cortés, en su perfil de Facebook, lamentó los "intensos ataques" contra su persona "de manera violenta e injustificada, con descalificaciones, insultos, amenazas y toda serie de injurias y calumnias".

Asimismo, aseguró no entender cómo "una persona que tiene 16 euros en el banco puede ser noticia, creo que es lo más normal del mundo para personas que viven al día y que paga sus créditos como cualquier ciudadano. Y que no me avergüenzo de ser pobre", "pobre pero honrado".