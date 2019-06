Ábalos sobre la entrada de Podemos en el Gobierno: "No descarto nada"

Madrid, 12 jun (EFE).- El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado este miércoles que no descarta que miembros de Podemos formen parte del gobierno de cooperación en cuyo diseño trabaja ahora el PSOE porque, ha dicho, "uno tiene que contar con aquellos que quieren colaborar" en la gobernabilidad.

Ábalos ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa tras reunirse con representantes del PNV, Compromís y Navarra Suma en el Congreso, después de la cual, fuentes del entorno del dirigente socialista han precisado que la decisión de que entre o no Podemos en el Gobierno es potestad de Pedro Sánchez y recalcan, en este sentido, que Abalos desconoce si hay tomada una determinación al respecto.

"No descarto nada porque después de la primera ronda sí que tenemos claras algunas cuestiones. Hay quienes han mostrado su voluntad de colaborar en la gobernabilidad de España y quienes han dicho que no", ha asegurado Ábalos preguntado por si rechaza que miembros de Podemos y Pablo Iglesias entren al gobierno.

El secretario de Organización del PSOE ha asegurado que "a las cosas no hay que darles muchas vueltas" porque uno tiene que contar con quien quiere colaborar y "tiene que renunciar, a la fuerza aunque sea, frente a aquellos que no solamente no quieren colaborar sino que han dicho claramente que quieren complicar las cosas".

Ha asegurado que la propuesta de gobierno de cooperación no está definida y no "es un modelo cerrado" cuando le han preguntado sobre que Iglesias pone el gobierno valenciano como referencia.

Ha señalado además que el PSOE y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tienen "mucho interés" en que España tenga cuanto antes un gobierno que empiece a trabajar, y aunque no ha confirmado los plazos porque "no están definidos", sí ha dicho que quieren ir a una investidura lo antes posible.

El secretario de Organización del PSOE ha asegurado que las reuniones de este miércoles han sido "absolutamente cordiales, muy agradables y muy fructíferas" y en todas ellas ha percibido una "actitud colaborativa". La próxima semana continuarán los encuentros.

Un día después de que los líderes del PP, Pablo Casado, y de Cs, Albert Rivera, cerrasen la puerta a una abstención para investir a Pedro Sánchez, el secretario de Organización del PSOE ha dicho este miércoles que en el arco parlamentario hay "más voluntad de construir numéricamente que de obstruir".

"No hay alternativa que no pase porque el presidente sea Pedro Sánchez", ha afirmado el número tres del PSOE, que ha dicho que se podrá alargar el proceso o "poner todos los palos en las ruedas" pero con las cuentas actuales "es mucho más difícil cualquier otra alternativa" a la de que Pedro Sánchez sea presidente.