Serge Ibaka: "Tenemos confianza. Ganamos antes y podemos ganar otra vez"

Toronto , 11 jun .- El jugador español de los Toronto Raptors Serge Ibaka declaró, tras la derrota ante Golden State Warriors en la noche del lunes, que el equipo canadiense tiene "confianza" en que pueden conseguir el título de la NBA en Oakland el próximo 13 de junio.

Ibaka reconoció en el vestuario que la derrota de los Raptors por 105-106 en los últimos segundos del encuentro disputado en Toronto "ha sido dura". "Hemos estado cerca pero no hemos ganado", añadió.

Una victoria de los Raptors en su estadio Scotiabank Arena de Toronto hubiese supuesto la consecución del campeonato de la NBA, la primera vez en la historia que un equipo no estadounidense consiguiese el título.

Tras el partido de hoy, los Raptors siguen por delante de los Warriors en la serie final 3-2.

El pívot español de origen congoleño acabó el partido de hoy con 15 puntos, a pesar de jugar sólo 16 minutos.

"Ahora tenemos que concentrarnos, mirar el vídeo y aprender de esta noche para hacerlo mejor el próximo partido", declaró Ibaka.

"Tenemos confianza. Ganamos antes y podemos ganar otra vez. Ya lo he dicho, ahora tenemos que concentrarnos en el próximo partido, aprender de nuestros errores. Fue por poco. Todavía tenemos esperanza", añadió.

Ibaka restó importancia a que el próximo partido sea en Oakland (EE.UU.), la casa de los Warriors, equipo que se ha hecho con el campeonato cuatro veces en los últimos cinco años.

"No importa que sea en tu casa o en la del contrario, lo más importante es acabar. Lo hemos intentado esta noche y no ha sucedido. Ahora tenemos que intentarlo de nuevo. Todavía tenemos oportunidades, tenemos dos partidos", declaró.

Ibaka no quiso señalar si las rígidas rotaciones que mantiene el entrenador de los Raptors, Nick Nurse, cortaron su buen juego en el quinto partido.

"Es como el entrenador ve el partido. Y también Marc estaba jugando bien. Estas cosas yo no las puedo controlar. Lo que yo puedo controlar es estar preparado y cuando entro en la cancha intentar ayudar a mi equipo", dijo.

Ibaka también se refirió a la reacción inicial del público de Toronto, cuando Kevin Durant se lesionó durante el partido.

Cuando Durant cayó a la pista en dolor agarrándose el pie derecho, parte del público del Scotiabank Arena aplaudió de satisfacción hasta que varios jugadores de los Raptors, incluido Ibaka, pidieron respeto por la estrella de los Warriors.

"El baloncesto es un juego que me gusta mucho. Pero hay cosas más importantes en la vida. Como un amigo, otro jugador, que se ha lesionado, que se ha hecho daño, no podemos celebrarlo. No somos así. Una de las razones por la que estamos aquí es porque jugamos limpio", explicó el pívot.

"Lo que le ha pasado, no me gustaría que me pasase a mí. Lo que no quiero que me pase a mí, tampoco voy a estar contento de que le pase a otro", terminó señalando.